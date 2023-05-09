$76.82-1.7984.91-2.09

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Авокадо становится популярнее среди россиян с каждым годом. Но как вырастить этот полезный и вкусный плод самому в домашних условиях. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
© Unsplash

Специалисты советуют выращивать домашнее авокадо из косточки в стакане.

  • Сохраните косточку авокадо (не разрезая и не ломая ее) и смойте остатки. Дайте высохнуть, затем вставьте 3-4 зубочистки примерно наполовину по краю косточки.
  • Подвесьте косточку широким концом косточки вниз в стакане или банке. Наполните контейнер достаточным количеством воды, чтобы погрузить нижнюю треть семени.
  • Поместите стакан в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и регулярно меняйте воду. Примерно через 2-6 недель должны появиться корни и росток. Если нет, начните с другого семени.
  • Когда росток станет около 15 сантиметров в высоту, обрежьте его примерно до 7-8 см, чтобы стимулировать больший рост корней.
  • Как только стебель снова вырастет, посадите косточку в 25-сантиметровый горшок, наполненный плодородной почвой. Теперь пришло время дать вашему авокадо спокойно расти!

Прежде чем приступить к выращиванию собственного дерева авокадо, следует помнить одну важную вещь: этим деревьям обычно требуется от 5 до 13 лет, чтобы плодоносить.

Нежный и свежий: салат с лососем, авокадо и зеленью

Как ухаживать за деревом авокадо

Поставьте горшок на солнечное место в помещении и поливайте умеренно, но часто. Нужно поддерживать почву влажной, но не мокрой. Вы можете разместить свой горшок на открытом воздухе летом, пока не станет очень жарко. Время от времени обрезайте растение (каждые 15 см), чтобы стимулировать рост.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий