Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях

Авокадо становится популярнее среди россиян с каждым годом. Но как вырастить этот полезный и вкусный плод самому в домашних условиях. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Прежде чем приступить к выращиванию собственного дерева авокадо, следует помнить одну важную вещь: этим деревьям обычно требуется от 5 до 13 лет, чтобы плодоносить.

Как ухаживать за деревом авокадо

Поставьте горшок на солнечное место в помещении и поливайте умеренно, но часто. Нужно поддерживать почву влажной, но не мокрой. Вы можете разместить свой горшок на открытом воздухе летом, пока не станет очень жарко. Время от времени обрезайте растение (каждые 15 см), чтобы стимулировать рост.