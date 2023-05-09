Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях
Авокадо становится популярнее среди россиян с каждым годом. Но как вырастить этот полезный и вкусный плод самому в домашних условиях. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Специалисты советуют выращивать домашнее авокадо из косточки в стакане.
- Сохраните косточку авокадо (не разрезая и не ломая ее) и смойте остатки. Дайте высохнуть, затем вставьте 3-4 зубочистки примерно наполовину по краю косточки.
- Подвесьте косточку широким концом косточки вниз в стакане или банке. Наполните контейнер достаточным количеством воды, чтобы погрузить нижнюю треть семени.
- Поместите стакан в теплое место, защищенное от прямых солнечных лучей, и регулярно меняйте воду. Примерно через 2-6 недель должны появиться корни и росток. Если нет, начните с другого семени.
- Когда росток станет около 15 сантиметров в высоту, обрежьте его примерно до 7-8 см, чтобы стимулировать больший рост корней.
- Как только стебель снова вырастет, посадите косточку в 25-сантиметровый горшок, наполненный плодородной почвой. Теперь пришло время дать вашему авокадо спокойно расти!
Прежде чем приступить к выращиванию собственного дерева авокадо, следует помнить одну важную вещь: этим деревьям обычно требуется от 5 до 13 лет, чтобы плодоносить.
Как ухаживать за деревом авокадо
Поставьте горшок на солнечное место в помещении и поливайте умеренно, но часто. Нужно поддерживать почву влажной, но не мокрой. Вы можете разместить свой горшок на открытом воздухе летом, пока не станет очень жарко. Время от времени обрезайте растение (каждые 15 см), чтобы стимулировать рост.