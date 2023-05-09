Куда деть лишнюю рассаду? Восемь способов применить выращенное с пользой

Чтобы точно хватило рассады, все дачники-огородники выращивают ее с запасом. Мало ли, какие кустики завянут, пожухнут. Но бывает и так, что не рассчитали и «запас» получился ну слишком большим. Куда же девать теперь лишние растения, в которое вложили столько сил? Вот несколько вариантов практичного и

Обустройте дополнительный парник на участке. Теплицу монтировать сложно, а парник можно сделать за полдня. Высадите туда самые нетребовательные культуры, которым не страшна уплотненность. Часть рассады высадите сразу в открытый грунт. Это могут быть штамбовые томаты, сладкий перец и закаленные сорта баклажанов. Сделайте контейнерный огород. Если занят каждый клочок земли на участке – попробуйте посадку в контейнеры. Но учтите, здесь растениям потребуется более частый полив. Устройте огород на подоконнике или на балконе. Уберите все лишние вещи и расставьте растения в контейнерных ящиках. Вам понадобится качественная почва, просторные емкости, достаточное освещение, полив и подкормки. Оцените, насколько занят ваш цветник. Возможно, есть свободное место – высаживайте туда белокочанную или цветную капусту, брокколи, острый перец. Получится оригинально и эстетично. Продайте излишки. Можно сделать это на ближайшей сельхозярмарке, рынке или на сайте бесплатных объявлений. Главное – не завышайте цену. Подарите или обменяйтесь излишками с соседями. Они будут рады новым сортам. Заложите в компост – все лучше, чем просто выбрасывать. Так растения превратятся в удобрение и пойдут на пользу другим высадкам.