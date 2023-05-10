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Тиктокерша возмутила пользователей частотой стирки постельного белья

Девушка с ником @hallienicole1 в TikTok поделилась тем, как часто она стирает свое постельное белье и возмутила комментаторов. Об этом она сообщила в одном из своих видео.

Пользовательница призналась, что стирает постельное белье раз в два месяца. Это она делает из-за того, что на его стирку и сушку уходит слишком много времени. Она отметила, что белье отправляется в стирку, когда она видит на нем грязные пятна.

"Я не верю тем, кто утверждает, что меняет постельное белье каждую неделю", — призналась она.

Кроме того, тиктокерша рассказала, что вообще никогда не меняет свою пижаму. Она заявила, что эта одежда вообще не пачкается, потому что она не бывает в ней на улице и не тренируется в ней.

Почему не нужно гладить постельное белье

Комментаторы оказались возмущены этой информацией. Они отметили, что не смогли бы так жить, а также попытались донести девушке, что то, что она делает — негигиенично.

Ранее сообщалось, что дерматолог объяснила, как часто нужно стирать полотенца.

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