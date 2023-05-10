Почему в Японии не принято делать уборку, но все живут в чистоте

Эти привычки легко перенять и облгечить себе жизнь.

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Японки всегда выглядят идеально, они обожают уход за собой: на полках в ванной расставлены десятки флакончиков и бутылочек для лица, волос, тела. Их одежда тоже безупречна и подобрана со вкусом, образ дополняет легкий, ненавязчивый парфюм, чаще всего с запахом чистоты или белых цветов. Но дома у этих восточных фей может твориться полный бардак: жители страны Восходящего солнца уделять время уборки не любят. Они искренне считают, что тратить время можно и нужно на куда более интересные и приятные вещи.

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Больше шестидесяти часов в неделю в среднем японки тратят на карьеру и работу, а ведь еще нужно успеть сходить на йогу, массаж, курсы, прогуляться по парку и встретиться с подругами. Однако в последние годы девушки в стране стали пытаться наладить и быт, внедрить систему, которая позволит убираться реже, но поддерживать дом в чистоте.

Многие придерживаются простых правил, которые рекомендуют всем.

Расхламиться

В Японии нет мусорных контейнеров на улице, раз в неделю приезжают сотрудники, которые забирают пакеты прямо от двери. Поэтому есть риск начать копить мусор. Чтобы этого не допускать, японки придерживаются минимализма. Разонравилась футболка — пора отправлять ее на выброс, откололась ручка у любимой чашки — прощаемся с ней без сожалений. Такой подход позволяет гораздо проще поддерживать порядок.

Каждой вещи свое место

Если в квартире нет лишнего, то определиться с тем, что и где должно лежать или стоять. Главное — отправлять предметы на место сразу. Японки не складывают одежду на стул, переодеваясь после работы, убирают обувь, для каждого продукта в их холодильнике есть отдельная полка или контейнер.

Гаджеты — наши друзья

Япония считается одной из самых технологичных стран в мире, жители стараются облегчить каждую сферу жизни с помощью девайсов. И уборка, конечно, не исключение. Избавляться от пыли помогает робот-пылесос, одежду после стирки не нужно развешивать — все высушит специальная машина, паровая швабра сделает мытье полов почти моментальным. Кстати, для мусора многие используют специальные ведра, которые сами меняют пакеты, а наполненные прессуют и запаивают.