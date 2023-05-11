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4 лучших варианта посуды для квашения капусты

Правильный выбор посуды повлияет на качество продукта, пишет Food.ru

4 лучших варианта посуды для квашения капусты
© runews24.ru

Для закваски капусты хорошо подойдёт деревянная бочка – это традиционный вариант. Дерево придаст капусте особый аромат и вкус.

Также можно квасить капусту в стеклянной банке. Этот вариант более доступен и гигиеничен. Он идеален для небольших порций.

Подойдёт и керамическая посуда. В ней хорошо сохранится влага и аромат квашеной капусты.

Пластиковая ёмкость подойдёт только для краткосрочного квашения капусты. Самый безопасный пищевой пластик имеет маркировку HDP.

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