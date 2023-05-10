Что делать при аллергии у собаки

Зуд, выпадение шерсти и сыпь — одни из самых частых кожных симптомов аллергии у собак. Что еще необходимо знать об этом недуге, рассказа ветеринарная медсестра Нина Даунинг.

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Существуют определенные триггеры, которые ответственны за проявление аллергии у питомцев. Часто бывает так, что у собаки есть сразу несколько таких спусковых механизмов. Они способны затруднить выявлении причины возникновения аллергии, рассказала специалист.

Триггерами могут стать блохи и клещи. Поэтому важно своевременно обрабатывать питомца от этих паразитов. Стоит отметить, что клещи могут вызвать не только аллергию, но и более опасные заболевания, передает «Профиль».