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Что делать при аллергии у собаки

Зуд, выпадение шерсти и сыпь — одни из самых частых кожных симптомов аллергии у собак. Что еще необходимо знать об этом недуге, рассказа ветеринарная медсестра Нина Даунинг.

Что делать при аллергии у собаки
© Слово и Дело

Существуют определенные триггеры, которые ответственны за проявление аллергии у питомцев. Часто бывает так, что у собаки есть сразу несколько таких спусковых механизмов. Они способны затруднить выявлении причины возникновения аллергии, рассказала специалист.

Триггерами могут стать блохи и клещи. Поэтому важно своевременно обрабатывать питомца от этих паразитов. Стоит отметить, что клещи могут вызвать не только аллергию, но и более опасные заболевания, передает «Профиль».

Также у питомцев бывает аллергия на разные продукты, чаще всего на курицу. Если собака начинает чесаться, следует пересмотреть ее рацион. Необходимо строго следовать рекомендациям ветеринара и с терпением подходить к лечению питомца.

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