Что делать при аллергии у собаки
Зуд, выпадение шерсти и сыпь — одни из самых частых кожных симптомов аллергии у собак. Что еще необходимо знать об этом недуге, рассказа ветеринарная медсестра Нина Даунинг.
Существуют определенные триггеры, которые ответственны за проявление аллергии у питомцев. Часто бывает так, что у собаки есть сразу несколько таких спусковых механизмов. Они способны затруднить выявлении причины возникновения аллергии, рассказала специалист.
Триггерами могут стать блохи и клещи. Поэтому важно своевременно обрабатывать питомца от этих паразитов. Стоит отметить, что клещи могут вызвать не только аллергию, но и более опасные заболевания, передает «Профиль».
Также у питомцев бывает аллергия на разные продукты, чаще всего на курицу. Если собака начинает чесаться, следует пересмотреть ее рацион. Необходимо строго следовать рекомендациям ветеринара и с терпением подходить к лечению питомца.