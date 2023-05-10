Дизайнеры назвали варианты оформления вневременных кухонных фасадов

Дизайнеры компании «Кухонный Двор» рассказали, как оформить фасады на кухне, чтобы они не надоели через много лет.

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В беседе с myDecor специалисты отметили, что тренд последнего времени – это стремление к натуральности и экологичности.

В кухне сейчас можно делать фасады с использованием текстур, максимально приближенным к натуральным материалам.

Также можно оформить кухонный фасад с использованием матовых поверхностей. Такие более практичны, чем глянцевые. Бархатистое покрытие будет защищать фасады от жирных пятен и отпечатков пальцев.

Кроме того, стоит делать акцент на контрастных цветах. Подобный микс визуально изменит комнату.

Например, если использовать при оформлении верха светлый цвет, то получится «облегчить» помещение.