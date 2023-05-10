Дизайнеры назвали варианты оформления вневременных кухонных фасадов
Дизайнеры компании «Кухонный Двор» рассказали, как оформить фасады на кухне, чтобы они не надоели через много лет.
В беседе с myDecor специалисты отметили, что тренд последнего времени – это стремление к натуральности и экологичности.
В кухне сейчас можно делать фасады с использованием текстур, максимально приближенным к натуральным материалам.
Также можно оформить кухонный фасад с использованием матовых поверхностей. Такие более практичны, чем глянцевые. Бархатистое покрытие будет защищать фасады от жирных пятен и отпечатков пальцев.
Кроме того, стоит делать акцент на контрастных цветах. Подобный микс визуально изменит комнату.
Например, если использовать при оформлении верха светлый цвет, то получится «облегчить» помещение.
Разнообразить дизайн может использование фрезеровки на фасадах. Это могут быть ровные вертикальные или горизонтальные линии, объёмная или художественная фрезеровка, волнообразные узоры.