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Что нужно учитывать при выращивании капусты: видео

Капуста является одним из наиболее популярных овощей на огороде, и выращивание ее не является сложной задачей. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо учитывать несколько особенностей.

На канале "Голова садовая" поделились советами, как правильно посадить семена капусты и рассказали о том, какой уход ей необходим в дальнейшем.

Капуста – это холодостойкая культура, поэтому растет она лучше в прохладе. Чтобы капуста правильно созревала, рассада не должна находиться в помещении, высокие температуры негативно влияют на развитие ростка. Также капуста любит солнечные места, но не переносит засуху. Необходимо выбирать место с хорошей вентиляцией и защитой от сильных ветров.

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Подробнее о том, как выращивать капусту, смотрите в видео.

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