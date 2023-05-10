Как без синоптиков определить, будут ли заморозки

Весенние заморозки могут наступить внезапно, и не всегда прогноз погоды от синоптиков может быть точным.

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"Рамблер" рассказывает, как научиться определять будут ли заморозки без помощи синоптиков.

Конечно, если вам нужно знать прогноз погоды только лишь для того, чтобы правильно одеться на следующий день, умение определять, будут ли ночью заморозки, вряд ли вам пригодиться. В большинстве случаев достаточно знать, какая температура воздуха именно сейчас.

Но если вы огородник и у вас грядки, к заморозкам нужно готовиться. В идеале, конечно, не высаживать растения в открытый грунт, пока не минует угроза возвратных заморозков. Но это не всегда возможно. А иногда заморозки бывают и в конце мая и даже начале июня. Хотя к этому моменту растения уже могут достаточно окрепнуть, чтобы безболезненно их перенести.

Первым предвестником заморозков можно считать резкий перепад температуры. Если днем было достаточно жарко, а к вечеру температура начала снижаться, да так, что захотелось надеть шапку и самую теплую куртку, то скорее всего ночью будет морозно и температура опустится ниже нуля. Если снижение температуры продолжается и после восьми часов вечера, можно жать заморозков.

При этом обратите внимание, есть ли ветер и облака. Если небо ясное, а ночью вышли звезды, ветра нет, воздух сухой, то это также указывает на заморозки.

И наоборот - ветер, облачность, роса на траве - показывают, что вряд ли этой ночью температура опустится ниже нуля.

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