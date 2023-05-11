5 портящих одежду ошибок

В первую очередь специалистка посоветовала сушить шерстяные вещи в вертикальном положении, чтобы избежать растяжения волокон. Помимо этого, частой ошибкой в домашнем уходе является хранение предметов гардероба в мятом состоянии. По словам Барышевой, это приводит к появлению заломов на тканях.

При этом одежду из шелка она порекомендовала не держать в пластиковых пакетах или боксах без доступа воздуха. Как объяснила дизайнер, упомянутая ткань должна дышать, чтобы не появлялся неприятный запах.

«Многие думают, что для правильной стирки достаточно распределить вещи по цветам и начать процесс. Однако надо опираться в том числе на качество ткани. Так, одежда из плотной ткани может повредить более тонкие материалы, и они порвутся. Еще одно правило: чтобы темные вещи не выцветали, их советуют стирать на низкой температуре и коротком цикле», — добавила специалист.

Кроме того, Барышева также отметила, что парфюм следует наносить только на кожу и волосы, поскольку ингредиенты в составе духов могут привести к выцветанию ткани, а избежать этого можно за счет регулярной стирки. При этом дизайнер заключила, что деним из хлопка со временем растягивается, по этой причине джинсы стоит также стирать чаще.