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Каждой зоне – свои лампы: выбираем наружное освещение для подсветки на дачном участке

Все чаще сегодня на дачном участке монтируют специальное ландшафтное освещение. С его помощью получается расставить акценты на основных зонах – это дом, терраса, сад, дорожки - и преобразить пространство. Есть несколько принципов, которых следует придерживаться при планировании ландшафтного освещения.

Как выбрать наружное освещение для подсветки на дачном участке
© Unsplash

Фасад. Стены дома – то, что влияет на первое впечатление от всего участка. Используйте вертикальную подсветку, также можно брать светильники, создающие эффект множества лучей.

Крыша. Здесь пригодится гибкий неон или светодиодные гирлянды. Они не только подчеркивают постройку, но и создают приятный атмосферный свет вечером и ночью.

Окна. Подсветить проемы можно точечными светильниками, которые подчеркнут углубления.

Дорожки. Используйте светильники-столбики, минимальный шаг между ними – от 30 сантиметров. Или же можно попробовать установить встраиваемые в грунт линейные светильники. Они ненавязчиво укажут направление движения вдоль тропинок.

Участок. Самая большая территория патио или террасы потребует и самого мощного освещения. Используйте не только традиционное освещение, но и прожекторы для подсветки кустов и деревьев.

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