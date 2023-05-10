Воркуют и встают на лапки: как морские свинки общаются

Морские свинки довольно лояльны к людям, быстро привыкают к хозяину, умеют выражать свои чувства. Нужно учитывать только их некоторые особенности поведения. Морские свинки особо пугливы, поэтому нежелательно их лишний раз вытаскивать из клетки. Первое время, когда грызун только заехал в свой новый дом, желательно дать ему обжиться и выйти на контакт первому.

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Не нужно резко махать руками во время общения. Морская свинка хорошо улавливают интонацию, с которой к ней обращаются, поэтому говорить с ней стоит ласковым голосом. Чтобы сблизиться с морской свинкой, хорошо бы ее прикормить. Вкусная морковка или огурчик расположит животное к хозяину.

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Когда свинка привыкнет к хозяину, она встает на задние лапки, пищит. Но не пронзительно, не как от боли. Кстати, эти животные могут отличить хозяина, который его поит и кормит, от посторонних людей. К гостям морские свинки относятся с опаской. Они боятся незнакомых рук, поэтому посторонним людям ее в руки лучше не давать.

Еще эти животные могут издавать какие-то звуки наподобие бормотания. Это значит, что он доволен. Если воркует, то это значит, он устанавливает контакт и показывает, что настроен дружелюбно.

Морские свинки могут лизать человека – это их способ ухаживать за партнером и показывать, что они заботятся о благополучии. Морские свинки могут лечь на бок или живот, что означает, что питомцу безопасно и легко.

Когда они счастливы и в то же время взволнованы и могут буквально подскакивать от радости. Это явление называется попкорнинг, потому что подпрыгивания морских свинок похожи на лопающиеся зерна кукурузы со стороны.

Морская свинка будет очень рада, если сможет играть и бегать вне клетки. Она любит проходить сквозь тоннели и трубки, может даже задремать внутри тоннеля. Можно разрешать морской свинке погулять вне клетки на огороженном участке.