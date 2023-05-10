Воркуют и встают на лапки: как морские свинки общаются

Воркуют, бормочут и встают на лапки: как морские свинки общаются с человеком
Морские свинки довольно лояльны к людям, быстро привыкают к хозяину, умеют выражать свои чувства. Нужно учитывать только их некоторые особенности поведения. Морские свинки особо пугливы, поэтому нежелательно их лишний раз вытаскивать из клетки. Первое время, когда грызун только заехал в свой новый дом, желательно дать ему обжиться и выйти на контакт первому.
Не нужно резко махать руками во время общения. Морская свинка хорошо улавливают интонацию, с которой к ней обращаются, поэтому говорить с ней стоит ласковым голосом. Чтобы сблизиться с морской свинкой, хорошо бы ее прикормить. Вкусная морковка или огурчик расположит животное к хозяину.
Когда свинка привыкнет к хозяину, она встает на задние лапки, пищит. Но не пронзительно, не как от боли. Кстати, эти животные могут отличить хозяина, который его поит и кормит, от посторонних людей. К гостям морские свинки относятся с опаской. Они боятся незнакомых рук, поэтому посторонним людям ее в руки лучше не давать.
Еще эти животные могут издавать какие-то звуки наподобие бормотания. Это значит, что он доволен. Если воркует, то это значит, он устанавливает контакт и показывает, что настроен дружелюбно.
Морские свинки могут лизать человека – это их способ ухаживать за партнером и показывать, что они заботятся о благополучии. Морские свинки могут лечь на бок или живот, что означает, что питомцу безопасно и легко.
Когда они счастливы и в то же время взволнованы и могут буквально подскакивать от радости. Это явление называется попкорнинг, потому что подпрыгивания морских свинок похожи на лопающиеся зерна кукурузы со стороны.
Морская свинка будет очень рада, если сможет играть и бегать вне клетки. Она любит проходить сквозь тоннели и трубки, может даже задремать внутри тоннеля. Можно разрешать морской свинке погулять вне клетки на огороженном участке.
Рекомендуется заводить больше одной особи, потому что они любят общество себе подобных. Но если это невозможно, то придется компенсировать отсутствие сородичей лаской. Нужно будет уделять много внимания морской свинке. Например, проходя мимо клетки, можно гладить питомца, сказать ему что-то.