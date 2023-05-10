Стерилизация кошки: заблуждения и факты

В первую очередь стерилизация необходима для того, чтобы избежать нежелательного потомства. У процедуры есть некоторые дополнительные плюсы: стерилизация помогает предупредить множество болезней. Снижается риск возникновения новообразований, рака молочных желез, воспаления матки. Развиваться эти заболевания могут как у взрослых, так и у молодых животных.

© Unsplash

Стерилизация, по данным американских исследователей, увеличивает продолжительность жизни животного. К тому же она положительно влияет на поведение кошек. После операции они становятся спокойнее, так как выработка гормонов постепенно снижается и вскоре прекращается.

Видео дня

Подходящий возраст для стерилизации – это 6-7 месяцев, в период полового созревания. В этом случае восстановление после операции происходит легче и быстрее, но это не значит, что если кошке уже пять лет, то ее нельзя стерилизовать.

Перед тем, как решаться на операцию, необходимо проконсультироваться со специалистом. Ветврач после осмотра и результатов анализов кошки даст рекомендации, и, если операция будет угрожать жизни, предупредит об этом.

Некоторые хозяева спохватываются тогда, когда у кошки началась течка, и идут ее стерилизовать в этот период. Это нежелательно, потому что увеличивается риск сильного кровотечения, восстановление займет больше времени и не факт, что пройдет гладко - возможен риск гормональной встряски. Лучше простерилизовать кошку через две недели после того, как течка завершится.

Есть еще один миф – стерилизовать кошку лучше после родов, потому что считается, что выносить потомство хотя бы один раз в жизни полезно для здоровья животного. Но это миф. Беременность и роды – это большой стресс для организма: ухудшается здоровье сердца, нагружаются суставы, позвоночник, перестраивается обмен веществ.

Итак, если решение о стерилизации принято, то помимо обследования – анализов крови и ЭХО сердца - нужно исключить любую пищу перед операцией, воду давать в ограниченных количествах.

После того, как кошку стерилизовали, ее организм переживает серьезные изменения. Животное перестает испытывать половое возбуждение, становится более спокойным и менее агрессивным.