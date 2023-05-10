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Беззерновой корм для собак: кому он подходит и чем принципиально отличается

Не всем собакам подходит зерновой корм. В таких случаях можно выбрать его аналог без злаковых культур. Особенность беззерновых кормов в том, что они не содержат злаки, которые часто становятся причиной аллергии и расстройства пищеварения у собак. В него добавляют вместо злаков картошку, свеклу, бобовые или фрукты. Такие продукты закрывают потребность собаки в углеводах растительного происхождения.

Беззерновой корм для собак: кому он подходит и чем отличается
© Unsplash

Беззерновой корм подойдет собакам, у которых выявлена аллергия на какой-либо зерновой компонент, и тем, у кого чувствительное пищеварение.

В современных рационах для собак злаковые продукты – пшеница, кукуруза, рис - являются наиболее популярными ингредиентами. Из-за этого вероятность возникновения аллергии на данные компоненты высока. Вообще любой белок в рационе может быть потенциальным аллергеном.

Очень часто в беззерновые рационы добавляют высокое количество пребиотиков, поддерживающие здоровье кишечника и улучшающие баланс микрофлоры.

Кстати, владельцы собак часто ошибаются, когда говорят, что с помощью введения беззернового корма хотят уменьшить содержание углеводов в питании своего питомца. Стоит отметить, что в корме с отсутствием зерновых культур не может быть низкого содержания углеводов. Чтобы заменить злаки, производитель использует картошку, яблоки, горох. Из-за этого такой корм может даже иногда содержать больше углеводов, чем зерновой.

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