Эксперт рассказала россиянам о вреде хранения ненужных вещей

Российский клининг-эксперт Алла Бельчак рассказала, от каких ненужных вещей нужно избавиться и почему.

© Vse42.ru

Как сообщает эксперт, есть несколько вредных факторов, возникающих от хранения ненужных вещей. Это наносит вред здоровью и загрязняет домашнее пространство. Ненужные предметы могут стать источником скопления пыли и аллергенов.

– Они способствуют размножению насекомых и грызунов, а также часто являются причиной пожара при скоплении легковоспламеняющихся материалов, – рассказала Бельчак.