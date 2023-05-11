Эксперт рассказала россиянам о вреде хранения ненужных вещей
Российский клининг-эксперт Алла Бельчак рассказала, от каких ненужных вещей нужно избавиться и почему.
Как сообщает эксперт, есть несколько вредных факторов, возникающих от хранения ненужных вещей. Это наносит вред здоровью и загрязняет домашнее пространство. Ненужные предметы могут стать источником скопления пыли и аллергенов.
– Они способствуют размножению насекомых и грызунов, а также часто являются причиной пожара при скоплении легковоспламеняющихся материалов, – рассказала Бельчак.
Она также отметила, что захламление может вызывать раздражение. Эксперт рекомендует избавиться от ненужных зарядных устройств, просроченной косметики, различных неиспользуемых устройств и проводов. Также можно перебрать шкаф с одеждой, сообщила Алла Бельчак интернет-изданию "Подмосковье сегодня".