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Эксперт рассказала россиянам о вреде хранения ненужных вещей

Российский клининг-эксперт Алла Бельчак рассказала, от каких ненужных вещей нужно избавиться и почему.

Эксперт рассказала россиянам о вреде хранения ненужных вещей
© Vse42.ru

Как сообщает эксперт, есть несколько вредных факторов, возникающих от хранения ненужных вещей. Это наносит вред здоровью и загрязняет домашнее пространство. Ненужные предметы могут стать источником скопления пыли и аллергенов.

– Они способствуют размножению насекомых и грызунов, а также часто являются причиной пожара при скоплении легковоспламеняющихся материалов, – рассказала Бельчак.

Она также отметила, что захламление может вызывать раздражение. Эксперт рекомендует избавиться от ненужных зарядных устройств, просроченной косметики, различных неиспользуемых устройств и проводов. Также можно перебрать шкаф с одеждой, сообщила Алла Бельчак интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

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