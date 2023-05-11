Где хранить вещи, которые заполонили балкон: 4 лайфхака
Подчас люди используют балкон как пространство для хранения всех ненужных вещей. Неудивительно, что спустя некоторое время балкон превращается из хранилища в настоящую свалку.
С приближением лета многие задумываются о том, что пора разобрать балкон – избавиться от лишнего и облагородить пространство. Но сразу же возникает вопрос: куда убрать вещи, которые годами лежали на балконе?
Если какие-то из них можно смело выбросить, то другие выбрасывать не хочется. Подробнее об альтернативных местах для их хранения – в материале "Рамблера".
Велосипеды
Часто велосипеды хранят на стенах, подвешивая их вертикально за переднее колесо – таким образом они занимают гораздо меньше места. Если у вас два велосипеда, их можно повесить на горизонтальное крепление один над другим. Чтобы не приносить домой грязь с улицы, используйте специальные чехлы на колеса.
Небольшой спортинвентарь
Такие вещи можно убрать в пластиковые контейнеры с крышками и разместить их на глубоких полках шкафов. Если из инвентаря у вас только мячи, попробуйте разместить их на стене при помощи специальных держателей.
Дачные заготовки
Банки с соленьями можно поставить в цокольные ящики кухонного гарнитура. Другой вариант – воспользоваться выдвижной секцией, которую можно разместить в зазоре между стеной и холодильником. Секция довольно узкая, поэтому крупные банки в нее не поместятся, но небольшие баночки и соусы можно смело размещать там.
Выстиранное белье
Складные сушилки могут сильно сэкономить пространство на балконе. Если вы часто стираете вещи в больших объемах, присмотритесь к многоярусным моделям, которые умещают много вещей, но при этом не занимают место.