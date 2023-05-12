$75.88-0.8182.89-1.26

Почему зелень со своего огорода может оказаться вреднее магазинной

Ведущий специалист сети клиник «Семейный», врач-терапевт Александр Лаврищев рассказал о том, что зелень со своего огорода не всегда полезна по сравнению с магазинной.

Почему зелень со своего огорода может оказаться вреднее магазинной
© Ferra

Врач посоветовал не есть выращенную на своём огороде или даче зелень, если нет возможности её тщательно вымыть или нет централизованного источника воды. На такой зелени могут оставаться или даже приумножаться опасные патогены.

Эксперт предупредил и о вреде «натурального» непастеризованного коровьего молока. В таком продукте могут быть опасные инфекции, вызывающие тяжёлые болезни суставов.

К опасным «дачным» продуктам врач отнёс и грибы. По его словам, собирать и употреблять грибы можно только в случае большого опыта в этой области.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий