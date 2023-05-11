Высадка рассады овощных культур в открытый грунт: пошаговое руководство

Вот и наступило долгожданное тепло, прогрелась почва, наступает время высадки рассады овощных культур на грядки. Чтобы рассада прижилась на новом месте, надо учитывать определенные правила, ведь пересадка – это всегда стресс для растений.

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Перед тем, как высадить рассаду в открытый грунт её необходимо закалить. Это позволит растениям легче адаптироваться к изменениям в окружающей среде и хорошо прижиться на грядке. Листья и стебли закаленной рассады содержат большое количество сахаров.

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Полив. За 10 дней до высадки рассады в открытый грунт уменьшаем полив, за 7 дней до высадки – полностью его прекращаем. Если на участок рассада перевозится из квартиры, то за 2 дня до этого прекращаем полив, чтобы в пути не повредить растения. Рассаду, которая выращивалась в горшочках, умеренно поливаем за 6 часов до высадки – это необходимо, чтобы ком земли не рассыпался и легко вынимался. Если рассада высаживается на огород из общего ящика и у нее оголены корни, то её необходимо посадить в течение часа после выемки из грунта.

Подкормки. Так же за 10 – 12 дней до высадки обильно поливаем питательным раствором, содержащим в 10 л воды: суперфосфат (70 – 80 граммов удобрения развести и оставить на сутки) и калий (25 – 30 граммов нитрат калия или сульфат калия, добавляют на следующий день и растворяют). Это позволит ей легче перенести прохладу. Чтобы перед пересадкой у рассады не опали цветки, опрыскиваем её раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

Подготовка участка. Грядки для посадки рассады любых культур всегда готовят с осени. Для этого сразу после уборки урожая их перекапывают на штык лопаты, комья не разбивают. Весной почву можно продезинфицировать горячим раствором медного купороса (70 – 80°С, 25 – 30 грамм на 10 л воды) с расходом 1 – 1,5 л на 1 м2. После этого по поверхности почвы из расчета на 1 м2 равномерно распределяются: органическое удобрение (3 – 4 кг перепревшего навоза или перегноя), суперфосфат (25 – 30 грамм), сульфат калия или нитрат калия (25 – 30 грамм) и древесная зола (150 – 200 грамм). Затем почву перекапывают и разравнивают граблями. Срок посадки рассады напрямую зависит от того, насколько прогрелась почва (температура почвы на глубине 10 см должна быть в среднем от +50С до + 150С, для разных культур требования к температуре грунта могут различаться). Готовность почвы можно проверить простым методом: берем в руку комок и плотно сжимаем – если земля в руке при разжатии пальцев рассыпается на кусочки, значит, она готова к высадке рассады.

Посадка. Рассаду разных культур высаживают с разным количеством листьев: у патиссонов, кабачков и огурцов перед высадкой должно быть 3 – 4 настоящих листа;

- у томатов, баклажанов, перца – 8 – 11 листьев и первые бутоны цветочной кисти;

- у капусты – 5 – 6 настоящих листьев, которые могут уже начинать завиваться в кочан.

Важно высадить рассаду на правильную глубину в почву:

- томаты, капусту, кабачки и огурцы высаживают до первого настоящего листа, семядольные листочки обрывают;

- баклажаны высаживают на 1 см глубже, чем в горшочке;

- перцы высаживают на тот же уровень, на котором растение было в горшочке.

Перед тем как разбивать лунки, нужно учесть, особенности высаживаемого сорта или гибрида. Нежелательно сажать растения сильно плотно, так как нельзя будет избежать болезней, да и питание у таких растений будет скудное.

Лучшее время для посадки рассады – раннее утро или вечер, когда активность солнца наименьшая. Хорошо, если в день высадки будет пасмурная погода. Очень важно при посадке не повредить корни рассады, иначе произойдет задержка в развитии растений. Ямка должна быть на 2 – 3 см шире, чем ком земли (горшок), с которым высаживают растение. После высадки растений уплотняют землю, чтобы не оставались пустот возле корней. Затем хорошо поливают растения из расчета для томатов, перцев, баклажанов, капусты, тыквы и кабачков 1,5 л воды на растение, для других овощных культур – 1 л.

После пересадки растений лунки и грядки надо замульчировать перегноем, компостом, сеном или свежесрезанной травой, что не даст влаге быстро испаряться в жару.