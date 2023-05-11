Исследование: предпочтения россиян при заказе продуктов онлайн

На покупку продуктов онлайн пользователи тратят чаще всего от 2000 до 3000 рублей в неделю.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет выяснили, как пользователи относятся к покупке продовольственных товаров онлайн и на что они обращают внимание при заказе продуктов.

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По результатам исследования Rambler&Co выяснилось, что у пользователей сервисов доставки можно выделить несколько покупательских привычек. Так, 54% опрошенных покупают продукты, когда вспоминают, чего в доме нет. А 31% респондентов, напротив, предпочитают планировать траты — они выбирают всё по заранее подготовленному списку. Для некоторых важны скидки и акции — 13% стараются наполнять свои онлайн-корзины товарами по сниженной цене. И 2% опрошенных утверждают, что повторяют свои предыдущие онлайн-заказы.

По данным опроса, на покупки продовольственных товаров еженедельно большинство онлайн-пользователей (36%) тратят от 2000 до 3000 рублей. 22% расходуют от 4000 до 5000 рублей, 16% — от 5000 до 8000 рублей, еще 14% – от 8000 и больше, 12% отметили, что выделяют на это до 1000 рублей.

Почти треть респондентов (30%) в основном покупают продукты несколько раз в неделю, 23% опрошенных закупаются от двух раз в месяц, 20% делают это раз в месяц, 17% – раз в неделю, каждый десятый (10%) – раз в несколько месяцев.

СберМаркет

В свою продовольственную онлайн-корзину пользователи чаще всего добавляют фрукты и овощи (11%), мясо и рыбу (11%), молочные продукты (10%), хлебобулочные изделия (10%). По данным СберМаркета, в 2023 году, выбирая овощи, клиенты сервиса охотнее всего покупают помидоры (на 15% больше, чем огурцы). Самый популярный фрукт — бананы. Из молочных продуктов покупатели отдают предпочтение молоку 2,5%-ой жирности. Среди мясных продуктов наиболее часто в онлайн-корзинах встречается филе грудки цыпленка, а хлеб предпочитают белый в нарезке.