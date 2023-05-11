Посадка клубники: когда и как правильно сажать клубнику

Урожай будет зависеть от того, насколько правильно вы сможете выполнить посадку клубники и какой уход сможете обеспечить в дальнейшем.

© Unsplash

«Рамблер» рассказывает, когда и как нужно сажать клубнику, чтобы каждый год получать великолепный урожай.

Видео дня

Подготовка грядок

Все зависит от того, в каком регионе вы находитесь. Идеальными для клубники, как и для многих других культур, считается чернозем, но и на других почвах можно добиться неплохих результатов.

Грядку для клубники нужно подготовить заранее, нужно дать месяц-два на то, чтобы земля «устоялась». Если на вашем участке близко грунтовые воды или просто участок в низине, грядки нужно делать высокие, чтобы предотвратить застой влаги у корней.

Перекапывать почву в черноземных регионах нужно на глубину 20-25 сантиметров, в остальных – достаточно 18-20 сантиметров. Непосредственно перед посадкой крупные комки земли нужно разбить граблями и разровнять землю.

Выбор рассады

Вообще-то можно даже вырастить саженцы из семян, но это процесс, на который вам понадобится, во-первых, время, а во-вторых место. Поэтому проще, конечно, купить готовую рассаду.

Главное – определиться с сортом. Клубника бывает:

ремантантная,

раннеспелая,

позднеспелая,

среднеспелая,

крупноплодная.

Посадка клубники

Для начала решите, каким образом вы будете сажать клубнику.

Ковровый

Кустики располагаются относительно близко. Но не забудьте себе оставить дорожку, чтобы дотягиваться до всех кустиков, когда ягода поспеет и вы ее будете собирать. Этот способ считается самым подходящим для тех, кто не хочет слишком много времени тратить на уход. Можно реже поливать и не удалять усы. Но нужно быть готовым к тому, что клубника будет более кислой и мелкой. А еще такую клубнику нужно пересаживать не реже одного раза в три-четыре года.

Рядный

Это классика. Расстояние между рядами 40 сантиметров, между кустами – 20. Все кустики на виду. Но их нужно и поливать регулярно, и пропалывать.

Unsplash

Гнездовой

При таком способе вокруг центрального куста на расстоянии 5-8 сантиметров высаживаются еще шесть кустов.

Кустовой

Здесь все просто: один куст на расстоянии 50-60 сантиметров от другого. Места нужно много, но кусты растут пышными и урожайными.

Как правильно сажать клубнику:

Делаем небольшие лунки, Осторожно вынимаем кустик из контейнера, стараясь не повредить корневую систему, Выливаем в лунку примерно пол-литра воды, Сажаем кустик клубники, слегка присыпая корни землей.

Самое важное – не заглубить корневую розетку. Если вы ее засыплете землей, рост клубники сильно замедлится.

Уход за клубникой

Чтобы снизить частоту поливов и забыть о сорняках, грядки можно замульчировать. Например, с помощью:

Агроволокна,

Коры лиственницы или сосны,

Соломы.

Unsplash

Если решили остановиться на первом варианте, то осенью агроволокно нужно снять, чтобы под ним не развивался мох, плесень и гниль.

Если от мульчирования решите отказаться, то клубнику нужно регулярно полоть и поливать. Причем полив нужно проводить в ранние утренние или вечерние часы, когда солнце не такое активное.

Подкормки вносятся дважды в сезон – до цветения и после сбора урожая. Остановиться можно на универсальных минеральных удобрениях. Если почва бедная дополнительно можно внести органику, например, навоз.

Если вы заметите, что листья видоизменились и на них появились паразиты, то стоит провести обработку от вредителей. Но это возможно или после сбора урожая, или до цветения. Действуйте по инструкции на упаковке препарата.

После сбора урожая