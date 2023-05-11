Посадка клубники: когда и как правильно сажать клубнику
Урожай будет зависеть от того, насколько правильно вы сможете выполнить посадку клубники и какой уход сможете обеспечить в дальнейшем.
«Рамблер» рассказывает, когда и как нужно сажать клубнику, чтобы каждый год получать великолепный урожай.
Подготовка грядок
Все зависит от того, в каком регионе вы находитесь. Идеальными для клубники, как и для многих других культур, считается чернозем, но и на других почвах можно добиться неплохих результатов.
Грядку для клубники нужно подготовить заранее, нужно дать месяц-два на то, чтобы земля «устоялась». Если на вашем участке близко грунтовые воды или просто участок в низине, грядки нужно делать высокие, чтобы предотвратить застой влаги у корней.
Перекапывать почву в черноземных регионах нужно на глубину 20-25 сантиметров, в остальных – достаточно 18-20 сантиметров. Непосредственно перед посадкой крупные комки земли нужно разбить граблями и разровнять землю.
Выбор рассады
Вообще-то можно даже вырастить саженцы из семян, но это процесс, на который вам понадобится, во-первых, время, а во-вторых место. Поэтому проще, конечно, купить готовую рассаду.
Главное – определиться с сортом. Клубника бывает:
- ремантантная,
- раннеспелая,
- позднеспелая,
- среднеспелая,
- крупноплодная.
Посадка клубники
Для начала решите, каким образом вы будете сажать клубнику.
Ковровый
Кустики располагаются относительно близко. Но не забудьте себе оставить дорожку, чтобы дотягиваться до всех кустиков, когда ягода поспеет и вы ее будете собирать. Этот способ считается самым подходящим для тех, кто не хочет слишком много времени тратить на уход. Можно реже поливать и не удалять усы. Но нужно быть готовым к тому, что клубника будет более кислой и мелкой. А еще такую клубнику нужно пересаживать не реже одного раза в три-четыре года.
Рядный
Это классика. Расстояние между рядами 40 сантиметров, между кустами – 20. Все кустики на виду. Но их нужно и поливать регулярно, и пропалывать.
Гнездовой
При таком способе вокруг центрального куста на расстоянии 5-8 сантиметров высаживаются еще шесть кустов.
Кустовой
Здесь все просто: один куст на расстоянии 50-60 сантиметров от другого. Места нужно много, но кусты растут пышными и урожайными.
Как правильно сажать клубнику:
- Делаем небольшие лунки,
- Осторожно вынимаем кустик из контейнера, стараясь не повредить корневую систему,
- Выливаем в лунку примерно пол-литра воды,
- Сажаем кустик клубники, слегка присыпая корни землей.
Самое важное – не заглубить корневую розетку. Если вы ее засыплете землей, рост клубники сильно замедлится.
Уход за клубникой
Чтобы снизить частоту поливов и забыть о сорняках, грядки можно замульчировать. Например, с помощью:
- Агроволокна,
- Коры лиственницы или сосны,
- Соломы.
Если решили остановиться на первом варианте, то осенью агроволокно нужно снять, чтобы под ним не развивался мох, плесень и гниль.
Если от мульчирования решите отказаться, то клубнику нужно регулярно полоть и поливать. Причем полив нужно проводить в ранние утренние или вечерние часы, когда солнце не такое активное.
Подкормки вносятся дважды в сезон – до цветения и после сбора урожая. Остановиться можно на универсальных минеральных удобрениях. Если почва бедная дополнительно можно внести органику, например, навоз.
Если вы заметите, что листья видоизменились и на них появились паразиты, то стоит провести обработку от вредителей. Но это возможно или после сбора урожая, или до цветения. Действуйте по инструкции на упаковке препарата.
После сбора урожая
После того, как вы съедите последнюю ягодку, не забудьте внести подкормку. А примерно в августе-начале сентября удалите все засохшие листья, усы и молодые, укоренившиеся от усов кустики. Если на следующий год планируете еще одну грядку клубники, то август – идеальное время для того, чтобы посадить те самые кустики, которые образовались из усов.