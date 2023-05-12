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Ветеринар перечислила опасные для собак и кошек дачные цветы

Опасные для здоровья собак и кошек дачные цветы и растения перечислила на официальном сайте ветеринарный врач Кунцевской клиники Ксения Грошева.

Ветеринар перечислила опасные для собак и кошек дачные цветы
© Мослента

Специалист предупредила о риске сильного кишечного расстройства питомцев при пробе на вкус ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем. Симптомы отравления: рвота, диарея, обильное слюноотделение и учащенное дыхание.

Кроме того, для животных опасны первоцветы и цикламены, вещество в составе которых может обжечь слизистую, гортензии, сирень, ландыши, кустарники азалии, способные спровоцировать нарушения работы сердца и угнетение центральной нервной системы, и молочайные, вызывающие паралич и слепоту.

Ранее россияне раскрыли суммы трат на лечение своих питомцев.

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