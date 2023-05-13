4 устаревшие вещи, которые портят даже современный ремонт

Стильный и качественный ремонт, как правило, требует много денег, времени и усилий. Но испортить его можно в одночасье, добавив в интерьер устаревшую деталь.

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Если вы обнаружили эти предметы домашнего быта у себя, следует поразмыслить, чем их можно заменить.

Подробнее об устаревших вещах – в материале "Рамблера".

Коврики из воловьей кожи и овчины

Тренд на гуманное отношение к животным находится на пике уже не первый год, а потому коврики из воловьей кожи в интерьере выглядят крайне странно и даже нелепо. Гораздо лучше отказаться от ковров – так вы точно не прогадаете.

Искусственные фрукты

Еще десятилетие назад искусственные фрукты можно было найти во многих домах. Однако сейчас это устаревшее решение, которое лишь портит внешний вид квартиры. Вдобавок к этому искусственные фрукты собирают пыль.

Роскошные люстры

Хрустальные люстры смотрятся выигрышно в дорогих отелях и загородных домах. При этом в обыкновенной квартире такие люстры выглядят попросту неуместно.

Стеклянные журнальные столики