Почему питомец не ест и когда нужно идти к ветеринару

По каким причинам моя собака не ест? А как насчет кошки? Это нормально, что он теряет аппетит? Разберемся.

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Как правило, собака может перестать есть, потому что у нее есть какие-то физические проблемы. Обычно это происходит из-за боли или из-за того, что она плохо себя чувствует. Боль может быть внешней, в лапах и позвоночнике, или во внутренних органах.

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Обычно, когда есть какие-либо нарушения во внутренних органах, обычно появляются другие симптомы, такие как рвота, диарея, сильная жажда и т.д.

Кошки могут перестать есть по тем же причинам, что и собаки, к тому же они очень чувствительны к стрессу, а это может быть причиной анорексии. Например, смена дома или у вас появилось новое животное – всё это может вызвать у кошки, даже если внешне это не заметно, сильный стресс и она перестанет есть.

На какие признаки следует обращать внимание, чтобы срочно обратиться к ветеринару?

Мы рекомендуем обратиться в ветеринарную клинику, если даже просто появились какие-то сомнения, а не ждать. Явными сигналами для обращения к ветеринару являются судороги, слабость, наружные кровотечения и желудочно-кишечные кровотечения, потеря сознания, потеря способности ходить, внезапный отек кожи/лица, проглатывание токсичных веществ, проблемы с глазами, невозможность мочеиспускания, респираторный дистресс, неконтролируемая рвота и т.д.

Нормально ли, что когда питомец, становясь старше, ест меньше?

Обычно пожилые питомцы, особенно собаки, едят с аппетитом и не уменьшают количество корма. Они могут даже есть больше, и тогда мы должны следить за тем, чтобы они не толстели. Когда у питомца снижается аппетит, обычно обнаруживается какая-то внутренняя причина.

Должен ли я заставлять есть питомца и как это сделать?

Мы должны поощрять своего питомца есть, если после проведения ветеринарного осмотра обнаружились какие-то проблемы. Ветеринар даст рекомендации, что нужно делать. Обычно советуют добавлять в корм питомца то, что ему нравится, например куриный бульон, оливковое масло, рыбу, но при условии, что это указано.

Есть ли добавки, которые стимулируют аппетит?

На рынке можно найти натуральные витамины и добавки. В некоторых более серьезных случаях для стимуляции могут назначить медицинское лечение. В этом случае необходимые добавки назначит ветеринар.