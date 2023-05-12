Раскрыт секрет поднимающего настроения дизайна квартиры

«Возможно, это не для всех, но обилие цвета в моем доме приносит столько радости — настоящий выброс дофамина», — подписала один из роликов Холл. Она уверена, что люди в подобных интерьерах будут всегда в хорошем настроении и отлично себя чувствовать.