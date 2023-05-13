Как избавиться от грызунов на участке и не навредить огороду

Хвостатые вредители вас не потревожат.

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Помимо всевозможных насекомых, на наш огород совершают набеги и грызуны. Однако использовать химикаты непосредственно там, где вы выращиваете съедобные овощи — идея не слишком удачная.

Мы посоветовались с экспертами и готовы рассказать, какие средства защиты от грызунов будут максимально экологичны и, главное, совершенно безопасны для вашего урожая.

Кошачий запах

Неплохой способ отвадить грызунов — поселить на участке кота. Причем подойдет и соседский кот, которого можно приманить вкусным угощением. Многие предпочитают прогонять забредших животных, но мы не советуем этого делать, во всяком случае пушистый зверь будет действовать на нервы вашим хвостатым вредителям. Но если вы не переносите кошек, попробуйте выпросить у соседей кошачью шерсть, оставшуюся после вычесывания, и распределите ее там, где грызуны чаще всего хулиганят. Уже после первого раза мыши подумают, стоит ли связываться с вашим опасным огородом.

Растительные отпугиватели

Еще один рабочий способ — используйте травы, которые мыши и крысы просто не выносят. К таким травам можно отнести мяту, ромашку, полынь и кориандр. Можно приобрести эфирное масло, которое будет в несколько раз эффективнее самой травы, так как запах масла очень резкий. Мыши не только будут обходить стороной ваши грядки, где вы разложите смоченные в масле тряпочки, но и вообще уйдут с вашего участка.

Ловушки с клеем