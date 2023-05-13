Как избавиться от мух
С наступлением тепла оживает не только флора, но и фауна. Но если пением птиц большинство наслаждается, то вот к жужжанию насекомых есть вопросы. Особенно если эти насекомые могут разносить всякую заразу, как мухи. Так что вопрос, как избавиться от мух в помещении, летом как никогда актуален.
Назойливых людей не зря сравнивают с мухами. Эти насекомые правда очень надоедливые и вездесущие. Они умудряются проникать в жилище, даже если на окнах есть москитная сетка. Потом они ползают по человеку, мебели, продуктам и могут оставить след в виде возбудителей какого-нибудь малоприятного заболевания.
К счастью, есть способы избавиться от мух.
Фумигаторы
Эти электрические приборы предназначены для работы в замкнутом помещении. Пока оно включено, нужно закрыть окна и двери в помещении. И хорошо, если там никого не будет — ни людей, ни животных. После обработки жильё нужно проветрить.
Мухобойка или пылесос
Помогут справиться со случайно залетевшей в квартиру мухой. А вот если насекомые — частые гости, этот способ вряд ли подойдёт. Вместо специальной мухобойки можно пользоваться подручными средствами вроде свёрнутой газеты. Если собираете мух пылесосом, сразу же выбрасывайте мешок для мусора.
Липкие ленты и ловушки
Такие ловушки для мух крепятся к потолку. Насекомые садятся на них, прилипают и погибают. Липкую ленту можно сделать самостоятельно, смочив полоски бумаги нагретым на водяной бане раствором из глицерина, сахара и касторового/льняного масла. Другой вид ловушки — со сладкой приманкой внутри. Мухи залезают за ней в узкое горлышко и потом не могут выбраться. Можно купить такую ловушку в магазине, а можно сделать самостоятельно из пластиковой бутылки.
Отрава для насекомых
Продаётся в магазинах в виде порошка или жидкости. Её выкладывают в крышки для банок или блюдца и расставляют по квартире. Правда, такая отрава не убивает мух, а только подавляет их, так что добивать насекомых придётся самостоятельно.
Аэрозоли
Эффективное средство с одним большим недостатком — оно вредно для человека и животных. Обрабатывая помещение, нужно следить, чтобы испарения не попали на еду и средства личной гигиены. После обработки помещения его нужно проветрить, а все поверхности протереть влажной тряпкой.
Благовония и эфирные масла
Мухи чувствительны к запахам. Прогнать их из квартиры можно с помощью благовоний с лавандой или эвкалиптом, свечей с цитронеллой или просто разложив в помещении свежие или высушенные веточки полыни, крапивы или черёмухи. Также можно распылить в квартире раствор из воды и мяты, лаванды или базилика. Либо воспользоваться аромалампой.