С наступлением тепла оживает не только флора, но и фауна. Но если пением птиц большинство наслаждается, то вот к жужжанию насекомых есть вопросы. Особенно если эти насекомые могут разносить всякую заразу, как мухи. Так что вопрос, как избавиться от мух в помещении, летом как никогда актуален.

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Назойливых людей не зря сравнивают с мухами. Эти насекомые правда очень надоедливые и вездесущие. Они умудряются проникать в жилище, даже если на окнах есть москитная сетка. Потом они ползают по человеку, мебели, продуктам и могут оставить след в виде возбудителей какого-нибудь малоприятного заболевания.

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К счастью, есть способы избавиться от мух.

Фумигаторы

Эти электрические приборы предназначены для работы в замкнутом помещении. Пока оно включено, нужно закрыть окна и двери в помещении. И хорошо, если там никого не будет — ни людей, ни животных. После обработки жильё нужно проветрить.

Мухобойка или пылесос

Помогут справиться со случайно залетевшей в квартиру мухой. А вот если насекомые — частые гости, этот способ вряд ли подойдёт. Вместо специальной мухобойки можно пользоваться подручными средствами вроде свёрнутой газеты. Если собираете мух пылесосом, сразу же выбрасывайте мешок для мусора.

Липкие ленты и ловушки

Такие ловушки для мух крепятся к потолку. Насекомые садятся на них, прилипают и погибают. Липкую ленту можно сделать самостоятельно, смочив полоски бумаги нагретым на водяной бане раствором из глицерина, сахара и касторового/льняного масла. Другой вид ловушки — со сладкой приманкой внутри. Мухи залезают за ней в узкое горлышко и потом не могут выбраться. Можно купить такую ловушку в магазине, а можно сделать самостоятельно из пластиковой бутылки.

Отрава для насекомых

Продаётся в магазинах в виде порошка или жидкости. Её выкладывают в крышки для банок или блюдца и расставляют по квартире. Правда, такая отрава не убивает мух, а только подавляет их, так что добивать насекомых придётся самостоятельно.

Аэрозоли

Эффективное средство с одним большим недостатком — оно вредно для человека и животных. Обрабатывая помещение, нужно следить, чтобы испарения не попали на еду и средства личной гигиены. После обработки помещения его нужно проветрить, а все поверхности протереть влажной тряпкой.

Благовония и эфирные масла