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Кинолог рекомендовал увеличивать физическую нагрузку с ростом щенков

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о пользе увеличения физической нагрузки для щенков в ходе их взросления для лучшего развития, сообщает РИА Новости.

Кинолог рекомендовал увеличивать нагрузку с ростом щенков
© Газета.Ru

Он пояснил, что у собак, как и у людей, есть так называемый «переходный возраст», когда щенок не слушается, шалит, ведет себя непривычно.

«Важно понимать, что переходный возраст пройдет, нужно проявить больше терпения в этот период и внимательно относиться к воспитанию питомца: ни в коем случае нельзя применять физическую силу или срывать свои «педагогические» неудачи на питомце», — предупредил Голубев.

По его словам, необходимо поощрять любознательность собаки, следить за ее успехами и применять разные методы дрессировки — от ласки и строгости, до занятия интересной игрой или даже путешествием в новые места.

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