Перечислены продукты, которыми можно отравиться на даче
На даче можно отравиться не только плохо прожаренным мясом или неправильно хранившимися молочными изделиями. В число продуктов, представляющих опасность, входят также зелень и овощи.
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Употребление салата, лука, петрушки и укропа может закончиться отравлением, если их плохо промыть или нарезать грязными руками. Врачи рекомендуют тщательно ополаскивать даже ту зелень, что куплена в магазине в специальной вакуумной упаковке. При этом использовать нужно не проточную, а бутилированную воду.
Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать и помидоры. Проколотые плоды, мягкие или с содранной кожицей - отличная среда для размножения бактерий (сальмонеллы, норовирусов).
Целые помидоры советуют мыть горячей водой (60-70 градусов).
С настороженностью следует относиться и к вареному картофелю. Для сохранения здоровья здесь нужно следовать правилу: не хранить этот продукт рядом с сырым мясом, не резать его на доске, где до этого шинковались немытые овощи.
В список опасных продуктов попало и мясо. Специалисты порекомендовали или выбирать готовый шашлык с хорошим сроком годности, или мариновать самим, но покупать для этого свежий продукт.
«Если сырое мясо долго лежало на солнышке, оно может стать опасным. Поэтому очень важно не оставлять его на длительное время на свежем воздухе и хорошо прожаривать шашлык, чтобы уберечься от отравления», - напомнили дачникам.