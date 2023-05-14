Перечислены продукты, которыми можно отравиться на даче

На даче можно отравиться не только плохо прожаренным мясом или неправильно хранившимися молочными изделиями. В число продуктов, представляющих опасность, входят также зелень и овощи.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Употребление салата, лука, петрушки и укропа может закончиться отравлением, если их плохо промыть или нарезать грязными руками. Врачи рекомендуют тщательно ополаскивать даже ту зелень, что куплена в магазине в специальной вакуумной упаковке. При этом использовать нужно не проточную, а бутилированную воду.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать и помидоры. Проколотые плоды, мягкие или с содранной кожицей - отличная среда для размножения бактерий (сальмонеллы, норовирусов).

Целые помидоры советуют мыть горячей водой (60-70 градусов).

С настороженностью следует относиться и к вареному картофелю. Для сохранения здоровья здесь нужно следовать правилу: не хранить этот продукт рядом с сырым мясом, не резать его на доске, где до этого шинковались немытые овощи.

В список опасных продуктов попало и мясо. Специалисты порекомендовали или выбирать готовый шашлык с хорошим сроком годности, или мариновать самим, но покупать для этого свежий продукт.