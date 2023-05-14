$77.20+1.3284.25+1.36

Перечислены продукты, которыми можно отравиться на даче

На даче можно отравиться не только плохо прожаренным мясом или неправильно хранившимися молочными изделиями. В число продуктов, представляющих опасность, входят также зелень и овощи.

Перечислены продукты, которыми можно отравиться на даче
© penzainform.ru

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Употребление салата, лука, петрушки и укропа может закончиться отравлением, если их плохо промыть или нарезать грязными руками. Врачи рекомендуют тщательно ополаскивать даже ту зелень, что куплена в магазине в специальной вакуумной упаковке. При этом использовать нужно не проточную, а бутилированную воду.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут вызвать и помидоры. Проколотые плоды, мягкие или с содранной кожицей - отличная среда для размножения бактерий (сальмонеллы, норовирусов).

Целые помидоры советуют мыть горячей водой (60-70 градусов).

С настороженностью следует относиться и к вареному картофелю. Для сохранения здоровья здесь нужно следовать правилу: не хранить этот продукт рядом с сырым мясом, не резать его на доске, где до этого шинковались немытые овощи.

В список опасных продуктов попало и мясо. Специалисты порекомендовали или выбирать готовый шашлык с хорошим сроком годности, или мариновать самим, но покупать для этого свежий продукт.

«Если сырое мясо долго лежало на солнышке, оно может стать опасным. Поэтому очень важно не оставлять его на длительное время на свежем воздухе и хорошо прожаривать шашлык, чтобы уберечься от отравления», - напомнили дачникам.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий