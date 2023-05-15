Россиянам назвали способы изгнать муравьев и малинную муху с дачного участка

Справиться с разнообразными вредителями на дачном участке помогут проверенные временем народные методы и профилактика. Способы изгнать муравьев, малинную муху и других насекомых Андрей Туманов в беседе с Пятым каналом.

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По словам Туманова, появление вредителей на даче можно предотвратить при помощи своевременной уборки территории. Специалист подчеркнул: в ухоженном саду не может быть места больным растениям, гнилым плодам и мусору. Поэтому необходимо своевременно убирать опавшие яблоки, груши и другие фрукты и срезать больные ветки деревьев и кустарников.

Также Туманов посоветовал россиянам регулярно осматривать растения — это позволит вовремя обнаружить проблему и предотвратить ее распространение:

"Например, появление на листьях и стеблях пасленовых культур паутины (с их последующим отмиранием) сигнализирует о возможном поражении растения картофельной молью. В клубнях картофеля при этом появляются ходы и червоточины".

Садовод напомнил, что существует много народных методов, которые помогают эффективно справиться с вредителями и не навредить окружающей среде и человеку. В частности, против тли, клеща и многих других уничтожающих посевы насекомых поможет древесная зола, которую можно развести с водой или использовать в сухом виде. Против капустной белянки можно использовать настой листьев лопуха или разбавленный с водой уксус. Выгнать паутинного клеща и малинную муху можно при помощи чеснока, а муравьев — используя пищевую поваренную соль.

Если же народные методы не сработают, придется прибегнуть к химическим препаратам (инсектицидам). В специализированных магазинах сегодня можно найти средство «против любого врага садовода», — подытожил Туманов.