С наименьшим ущербом: на каком расстоянии высаживать помидоры

Кусты томатов следует высаживать на значительное расстояние друг от друга. Так растения не будут испытывают конкуренции за влагу и подкормку, а значит смогут быстрее и полноценнее развиваться, пишет Общественная служба новостей.

© Мир24

Между тем в условиях небольших дачных участков огородникам приходится экономить пространство. Чтобы сделать это с наименьшим ущербом для томатов, необходимо учитывать их сортовые особенности, а также особенности ухода за ними.

Оптимальным вариантом для небольшого участка будут высокорослые сорта. Каждый стебель такого томата дает по десять плодовых кистей, что позволяет получить богатый урожай с небольшого количества кустов. Кроме того, такие сорта не прихотливы и не затеняют друг друга.

Промежуток между рядами высокорослых томатов должен составлять до одного метра, а между саженцами – 70 сантиметров. Разрешается располагать кусты на расстоянии 70-90 сантиметров в междурядьях и 50-60 сантиметров между кустами.

Среднерослые томаты высаживают на расстоянии 70-80 сантиметров между рядами и 55 сантиметров между кустами. При соблюдении правил культивирования такие сорта способны давать по 7-8 килограммов урожая с каждого куста.

Что касается низкорослых помидоров, то они для них достаточно оставлять 50 сантиметров между рядами и 30 сантиметров между кустами. Такие томаты дают ранний урожай, за что особенно ценятся дачниками.

При посадке томатов в теплице следует учитывать размеры гряд и прохода. При этом важно помнить, что для одного куста понадобится как минимум 0,3 квадратных метра почвы. Средняя дистанция между кустами – 40 сантиметров, между рядами – 50-60 сантиметров.

Опытные садоводы и огородники советуют размещать высокорослые сорта на центральной грядке теплицы, гибридные – на узкой грядке в один ряд, более компактные – на широких грядах в два-три ряда.