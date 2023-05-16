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5 главных ошибок при стирке постельного белья

Эксперт по экологически чистой уборке Кэтлин Белл назвала пять главных ошибок при стирке постельного белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

5 главных ошибок при стирке постельного белья
© Lenta.ru

Специалистка рассказала, что простыни необходимо очищать от грязи и накопившихся частиц пота каждую неделю. В то же время эксперт отметила, что при экономии электроэнергии и продлении срока службы изделий можно выставить на стиральной машине температуру в 30 градусов.

«Большинство моющих средств работают отлично, а иногда даже лучше, при более низких температурах», — пояснила Белл.

Кроме того, собеседница издания посоветовала не загружать в барабан машины простыни вместе с одеждой и полотенцами. По ее словам, в таком случае данный процесс является не эффективным, поскольку каждому изделию требуется свой температурный режим. Так, например, вещи из льна лучше стирать при температуре 30 градусов, а из шелка, шифона и льна — при 20.

Помимо прочего, Белл призвала не добавлять много моющих средств.

«Большое количество порошка или геля может повредить вашу стиральную машину и постельное белье в долгосрочной перспективе. Лучше присмотритесь к концентрированным капсулам», — объяснила она.

В заключение эксперт порекомендовала сушить постельное белье на улице и всегда следовать инструкции по стирке, указанных на бирках изделий.

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