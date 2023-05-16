Как подстричь когти кошке

Важно часто подстригать кошачьи ногти и ухаживать за ними, чтобы обеспечить хорошее здоровье животного, улучшить его жизненное состояние и избежать возможных несчастных случаев.

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Подстригать когти кошкам - это простое действие, которое может значительно улучшить состояние их здоровья и гигиены. Дадим ряд советов и приемов, как правильно их подстричь.

Еженедельно осматривайте когти кошки;

Подстригать их нужно будет всякий раз, когда они отрастают;

Кошка должна находиться в состоянии покоя;

Желательно подстричь когти на задних лапах немного длиннее, поскольку они изнашиваются сильнее, чем на передних лапах;

Чтобы подстричь когти, вам нужно осторожно схватить кошку за лапку, надавить на подушечку так, чтобы коготь вышел наружу.

Будьте осторожны, не стригите слишком сильно, чтобы не повредить чувствительную часть когтя. На рынке представлен широкий ассортимент кусачек для ногтей, с помощью которых они удобно прилегают к когтю животного.

Если кошка нервничает, постарайтесь сначала успокоить ее, чтобы избежать осложнений.

Как часто нужно стричь когти кошке

Как правило, частота, с которой следует подстригать кошачьи когти, зависит от потребностей каждой кошки, ее возраста и распорядка дня (от ее активности). Однако обычно рекомендуется делать это не реже одного раза в месяц, в некоторых случаях - каждые 15 дней. Если у вас есть кошачья когтеточка, подстригать когти кошке можно реже.