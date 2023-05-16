Почему губки для мытья посуды имеют разный цвет

«Если губка красного цвета, её абразивная часть имеет среднюю жёсткость. С помощью такой можно избавиться от засохшей и въевшейся грязи. На посуде и сковородках не останется царапин после интенсивного трения. Жёлтые губки используются для мытья стеклянной посуды. Придётся хорошо потереть, зато поверхность останется целой», — объяснила Анастасия.