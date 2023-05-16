Почему губки для мытья посуды имеют разный цвет
Губки для мытья посуды предназначены для разных типов загрязнений: определиться поможет цвет изделия. Об этом «Клопс» рассказала калининградская домохозяйка Анастасия Прохорова.
«Если губка красного цвета, её абразивная часть имеет среднюю жёсткость. С помощью такой можно избавиться от засохшей и въевшейся грязи. На посуде и сковородках не останется царапин после интенсивного трения. Жёлтые губки используются для мытья стеклянной посуды. Придётся хорошо потереть, зато поверхность останется целой», — объяснила Анастасия.
Губки зелёного цвета предназначены для стойких загрязнений и жирных пятен, однако антипригарную посуду лучше почистить чем-то другим. Прекрасно справляются с грязью и губки синего цвета — их можно использовать для очистки сантехники, эмали.
Анастасия Прохорова уточняет, что речь идёт только о жёсткой стороне губок, мягкая часть одинакова у всех.
«Тем не менее, это очень удобно. Красной губкой, к примеру, можно чистить унитаз, зелёной — гриль, синей — раковину и душ», — говорит домохозяйка.