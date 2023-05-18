Какие комнатные растения можно посадить в огороде
Многие комнатные растения прекрасно приживутся в открытом грунте и будут радовать вас летом. При этом особого ухода они не потребуют.
"Рамблер" рассказывает, что можно посадить на участке рядом с домом, и делится общими рекомендациями.
Когда тепло пришло и заморозки больше не возвращаются, можно высадить в открытый грунт ряд растений, которые обычно живут как комнатные. Это, в частности, гибискус, традесканция, бальзамин, толстянка, каланхоэ, хлорофитум, драцена, амариллис и сансевиерия.
Эти растения считаются прихотливыми, однако прижиться и развиваться им помогут всего несколько несложных правил. Например, если посадить такие цветы по соседству с молодыми кустарниками или карликовыми деревьями, это обеспечит правильное освещение. Утром на растения будет светить солнце, а в полдень их спасут от яркого солнца "соседи", которые смогут дать тень.
Лунки, в которые вы будете высаживать комнатные цветы, стоит подготовить. Если почва слишком плотная, то добавить в лунку легкий торф после того как грунт будет вскопан и полит. Растение следует вынимать из горшка вместе со своим грунтом, а после пересадки присыпать землей и полить.
Почву вокруг пересаженных растений необходимо рыхлить. В период дождей важно дать ей просохнуть на четыре сантиметра вглубь, а в жару — замульчировать почву вокруг комнатных растений и регулярно орошать их теплой водой. Проводить такую процедуру лучше вечером, поскольку при активном солнце можно обжечь листья.
В сентябре стоит начать следить за снижением температуры вечером. Когда она опускается до 18 градусов тепла, стоит вернуть растения в горшки, предварительно дав им постоять пару дней на веранде или террасе, балконе или лоджии.
Важно, чтобы при пересадке не повредились корни. Полейте грядки, подготовьте посадочную емкость побольше (корни наверняка разрастутся). Рекомендуется также обработать корешки противопаразитными препаратами или раствором марганцовки.