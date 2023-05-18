Какие комнатные растения можно посадить в огороде

Многие комнатные растения прекрасно приживутся в открытом грунте и будут радовать вас летом. При этом особого ухода они не потребуют.

"Рамблер" рассказывает, что можно посадить на участке рядом с домом, и делится общими рекомендациями.

Когда тепло пришло и заморозки больше не возвращаются, можно высадить в открытый грунт ряд растений, которые обычно живут как комнатные. Это, в частности, гибискус, традесканция, бальзамин, толстянка, каланхоэ, хлорофитум, драцена, амариллис и сансевиерия.

Laura Otýpková

Эти растения считаются прихотливыми, однако прижиться и развиваться им помогут всего несколько несложных правил. Например, если посадить такие цветы по соседству с молодыми кустарниками или карликовыми деревьями, это обеспечит правильное освещение. Утром на растения будет светить солнце, а в полдень их спасут от яркого солнца "соседи", которые смогут дать тень.

Лунки, в которые вы будете высаживать комнатные цветы, стоит подготовить. Если почва слишком плотная, то добавить в лунку легкий торф после того как грунт будет вскопан и полит. Растение следует вынимать из горшка вместе со своим грунтом, а после пересадки присыпать землей и полить.

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Почву вокруг пересаженных растений необходимо рыхлить. В период дождей важно дать ей просохнуть на четыре сантиметра вглубь, а в жару — замульчировать почву вокруг комнатных растений и регулярно орошать их теплой водой. Проводить такую процедуру лучше вечером, поскольку при активном солнце можно обжечь листья.

В сентябре стоит начать следить за снижением температуры вечером. Когда она опускается до 18 градусов тепла, стоит вернуть растения в горшки, предварительно дав им постоять пару дней на веранде или террасе, балконе или лоджии.