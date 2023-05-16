Как вывести пырей с клубники пластиковым пластырем и щавелем

Вредоносность пырея всем хорошо известна, как и то, что вывести этот вездесущий сорняк с огорода непросто. Перекопка приводит к тому, что корневищные побеги пырея, разделенные в почве на множество мелких кусочков, производят новое сорное растение. И для начала подскажем одно растение, которое может составить конкуренцию пырею!

Речь пойдет о щавеле и возможности заместить пырей более полезным садово-огородным жителем, тем более что размножать щавель деленками можно всю весну и первый месяц лета.

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Итак, что же делает щавель хорошим соперником пырею? Как и его дикорастущие родственники, окультуренные сорта распространяются подземными корневищами и семенами. И для щавеля не требуется благодатная почва, он приживется и в той области, откуда пырей выкачал влагу и питательные вещества. Приживется, и при нашей небольшой помощи постепенно вытеснит конкурента. Дикие родственники щавеля – конский или птичий, кстати, тоже считаются злостными сорняками, как и пырей, выживающими в жару, в зимний холод на самых малоплодородных землях.

И если щавель пырея не боится, то для таких плодово-ягодных растений, как клубника, заселение грядки пыреем очень опасно. Одна вещь, которую вы должны знать о клубнике, это то, что у нее довольно мелкая корневая система, поэтому она не может полноценно конкурировать с сорняками типа пырея.

Как вывести пырей с клубники

Главным аспектом перед посадкой клубники является максимальное истребления пырея на грядке.

Это достигается гербицидной обработкой – довсходовыми препаратами – перед тем, как обустроить клубничную плантацию.

Если вы уже имеете хорошую грядку, но туда заявился пырей, можно выполнить точечное выжигание растений пырея современной садовой горелкой (многие очень хвалят этот способ).

Еще один лайфхак – сделать из прозрачного пластика своеобразные «пластыри», срезать надземную часть пырея и закрыть ее этим прозрачным кругом, плотно придавив кончики его к земле. Пусть сорняк преет весь сезон, эффективность наклейки будет особенно высока в жаркие дни. Время от времени срезайте верхушку пырейного куста и меняйте на новый «пластырь». Усилить действие пластыря можно, капнув в середину растения пырея уксусом. Держите антипырейный пластырь желательно не менее 6 недель в самый жаркий период года.

Распространите меры борьбы с пыреем за пределы непосредственной зоны посадки клубники, поскольку многолетние сорняки известны своей способностью распространяться на большие расстояния.

Вкопайте по периметру клубничной грядки защитную стенку с подземным бортиком и выступающей частью над землей, затем высадите щавель и рассаживайте его далее.

Деление корня весной или в начале лета каждые три или пять лет - самый популярный способ размножения щавеля. Так что наведайтесь с лопатой к соседям, у которых есть эта культура.

Острой лопатой подкопайте куст щавеля кругом, разделите лопатой через круг, пересадите каждый комок в нужное место, порыхлив посадочную ямку. Поливайте щавель регулярно, пока он не приживется, а затем он будет расти сам по себе.