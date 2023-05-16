Пока не поздно: 10 советов, как подготовить дом к лету

Подготовьте дом к лету сейчас и встречайте сезон отпусков со спокойной душой. Предлагаем 10 полезных советов, которые помогут ничего не упустить!

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Запасайтесь климатической техникой

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Стоит только прийти жаре, как сплит-системы и кондиционеры бьют рекорды продаж. И все бы ничего, но, чтобы насладиться прохладой в доме, мало купить заветный агрегат, нужно дождаться своей очереди на установку. Так что, если такая покупка есть в ваших планах, советуем не откладывать.

Позаботьтесь о растениях

Одни комнатные растения согласны на все и неприхотливы, а другие чахнут от малейших изменений в уходе. Солнечные лучи могут оставить ожоги на нежных обитателях подоконника, так что пора освежить свои знания о предпочтениях растений и разместить их на теплый сезон в месте, которое максимально соответствует рекомендациям по уходу.

Спрячьте зимние вещи

Освободите пространство за счет уборки зимних вещей: объемные пуховики и ботинки пора отправить с глаз долой. Не забудьте предварительно побеспокоиться о чистке, чтобы при первых же холодах не наткнуться на неприятный сюрприз. За время хранения вещи могут запылиться даже в шкафу, поэтому старайтесь использовать индивидуальные чехлы или накрывайте плечи тканевыми салфетками. Кожаную обувь тем более важно напитать кремом — чтобы не пересохла и не загрубела.

Поставьте москитные сетки

Если вы снимаете на зиму москитные сетки, скоро они вам пригодятся, а даже если нет — пора обследовать их на предмет целостности. Материал может разрушаться под воздействием природных факторов: палящего солнца и морозов. Кроме того, следы в виде дыр могут оставить птицы. Еще не поздно залатать разрушенные места или обновить сетки полностью.

Обратите внимание на шторы

Если в жаркий сезон вы часто страдаете от жары, обратите внимание на шторы. Возможно, комната дополнительно прогревается горячим летним солнцем, и плотные гардины смогут поспособствовать снижению температуры в помещении. Или есть вариант заклеить стекла специальной отражающей пленкой.

Проведите профилактику отопительной системы

Окончание отопительного сезона — самое лучшее время для проведения необходимой профилактики или ремонта. Откладывать не рекомендуем: по жаре сам факт наличия батарей вылетит из головы. Учтите, что чаще всего по технологическим причинам систему не опустошают, а оставляют заполненной холодной водой. Да и учитывая сложную геометрию радиаторов, рассчитывать на то, что они пусты, при ремонте не стоит.

Занесите ценные вещи с балконов и лоджий

Пожалуй, жара действует на некоторые вещи даже разрушительнее мороза. Если вы храните на лоджиях и балконах ценные вещи, убедитесь, что все они переживут горячий сезон: под воздействием солнца они могут нагреваться до высоких температур да и выгорят на солнце.

Обустройте зону отдыха

Если позволяет место, позаботьтесь о мини-курорте на том же балконе или возле небольшого бассейна при условии, что у вас есть собственный двор. Высокие температуры проще переносить в комфортной обстановке: в тени растений или около воды — все в ваших руках, было бы подходящее место.

Позаботьтесь о подходящем постельном белье

Многим людям комфортно спать с одеялом даже летом. Для этого подойдут облегченные тонкие варианты или даже покрывала. Не менее важен материал матраца и постельного белья, в жаре и так засыпать сложнее, чем в прохладе. Сильное потоотделение только усугубит ситуацию, так что предпочтение отдавайте натуральным материалам и «дышащим» подушкам и матрацам, которые впитывают влагу и обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха.

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