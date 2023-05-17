Как избавиться от муравьев в теплице

Муравьи — большая проблема многих дач. Иногда насекомые решают обосноваться в теплице и организуют там гнёзда. Бывает, что муравейник расположен где-то за пределами парника, но в него муравьи всё равно приходят, чтобы выращивать тлю.

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Как же от них избавиться? Разобрались журналисты «Общественной службы новостей».

Прежде всего они советуют не уничтожать муравейник, а перенести его за пределы участка. После того как вы перенесли муравейник, место, где ранее было гнездо, следует залить кипятком или засыпать древесной золой. Если перенести муравейник не получается, то уничтожить его можно при помощи некоторых жидкостей.

К примеру, залить гнездо и тропы нашатырным спиртом. Можно также использовать борную кислоту. Растворите в стакане тёплой воды 10 г борной кислоты, добавьте 1–2 ч. л. мёда или сахара, размешайте и поставьте плоские ёмкости со средством на муравьиных тропинках.

Можно также полить борной кислотой кубики сахара и разместить их на муравьиных дорожках. На муравейник также можно рассыпать древесную золу, которая осталась после сожжения ольхи или берёзы. Тогда насекомые сами покинут свой «домик».

Не любят муравьи и запах некоторых душистых трав. К примеру, полыни, аниса, петрушки или календулы. Поэтому можно посадить эти растения в теплицу, тогда насекомые точно не придут.