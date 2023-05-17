Как выбрать качественный стиральный порошок

Вопрос качества бытовой химии, в том числе стиральных порошков, долгое время беспокоил россиян на фоне санкций. Сейчас заметно вырос спрос на отечественную продукцию. «Вечерняя Москва» узнала, оправданы ли были опасения по поводу качества стиральной продукции.

© Вечерняя Москва

В 2020 году Роскачество проверило 31 марку порошка. И, несмотря на то что тогда полки магазинов были забиты популярной бытовой химией из разных стран, лидером стал отечественный «Аист», который производили еще в СССР.

Эксперты и сегодня отмечают качество и эффективность этого средства.

— Порошок не просто соответствует всем заявленным требованиям, но даже превосходит их, — отметила сотрудница частной лабораторий София Медведева.

Помимо «Аиста», она отметила отечественный «Биолан» и Sarma. А если говорить о зарубежных, то это Ariel и Persil.

— При покупке порошка смотрите на маркировки, свидетельствующие о качестве и соответствии нормам. Их можно подделать, однако на картонной коробке сделать это сложнее, — рассказал торговый представитель одной из отечественных компаний по производству бытовой химии Олег Прохоров.

Важно выбирать порошок по типу стирки и для разных цветовых категорий. Не стоит ждать от универсальных средств какого-то эффекта.

— Цена не имеет значения. Главное — состав и то, что обещает производитель. Качественное средство, если оно не заявлено для ручной стирки, не будет оставлять много пены. А отдушка характерна только для парфюмированных порошков, — подытожил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист: