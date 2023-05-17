$79.98+0.8887.16+1.08

Как выбрать качественный стиральный порошок

Вопрос качества бытовой химии, в том числе стиральных порошков, долгое время беспокоил россиян на фоне санкций. Сейчас заметно вырос спрос на отечественную продукцию. «Вечерняя Москва» узнала, оправданы ли были опасения по поводу качества стиральной продукции.

Как выбрать качественный стиральный порошок
© Вечерняя Москва

В 2020 году Роскачество проверило 31 марку порошка. И, несмотря на то что тогда полки магазинов были забиты популярной бытовой химией из разных стран, лидером стал отечественный «Аист», который производили еще в СССР.

Эксперты и сегодня отмечают качество и эффективность этого средства.

— Порошок не просто соответствует всем заявленным требованиям, но даже превосходит их, — отметила сотрудница частной лабораторий София Медведева.

Помимо «Аиста», она отметила отечественный «Биолан» и Sarma. А если говорить о зарубежных, то это Ariel и Persil.

— При покупке порошка смотрите на маркировки, свидетельствующие о качестве и соответствии нормам. Их можно подделать, однако на картонной коробке сделать это сложнее, — рассказал торговый представитель одной из отечественных компаний по производству бытовой химии Олег Прохоров.

Важно выбирать порошок по типу стирки и для разных цветовых категорий. Не стоит ждать от универсальных средств какого-то эффекта.

— Цена не имеет значения. Главное — состав и то, что обещает производитель. Качественное средство, если оно не заявлено для ручной стирки, не будет оставлять много пены. А отдушка характерна только для парфюмированных порошков, — подытожил эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Спрос на российскую бытовую химию вырос в 2,5 раза. Иностранных марок остается все меньше — наши производители, несмотря на сложности, разрабатывают уникальные формулы. При таком высоком качестве цена остается гораздо ниже, чем у зарубежных брендов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий