Что делать, если дома завелись тараканы

Бытует мнение, что тараканы заводятся только в квартирах грязнуль и аморальных личностей, которые никогда не выкидывают мусор или тащат в дом вещи со свалок. На деле чистая квартира от тараканов никого не защитит — они могут заглянуть в гости в любой момент, в том числе из-за вашей невнимательности.

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«Секрет» вместе с экспертами по дезинсекции и дезинфекции и жертвами тараканьих набегов выяснил, как бороться с тараканами, можно ли их победить раз и навсегда. И чем опасны эти усатые соседи.

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Чем опасны тараканы

Тараканы переносят более 40 возбудителей различных болезней человека, рассказал ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиены Роспотребнадзора Михаил Алексеев.

«Продукты жизнедеятельности тараканов (например, экскременты) и сами тараканы (линочные шкурки, погибшие особи и части их тела) являются сильными аллергенами, которые могут вызывать аллергические риниты, дерматиты, конъюнктивиты, атопическую бронхиальную астму», — уточнил он.

Ещё тараканы загрязняют продуктами своей жизнедеятельности продукты, которые человек позже может съесть. Это, в свою очередь, может привести к различным желудочно-кишечным расстройствам. Кроме того, тараканы могут укусить человека — например, если им ограничили доступ к воде и еде. Тогда они начинают обкусывать частички кожи в области носогубного треугольника или на пальцах рук и ног, отметили в Центре дезинфекции, дезинсекции и дератизации в Москве и Подмосковье.

Их укусы выглядят как покрасневшие воспалённые точки на теле, которые очень долго заживают. При этом в ранки может попасть инфекция.

«Особенно опасны тараканы для маленьких детей. У любого лора в практике наберётся несколько случаев, как тараканы забирались в уши к маленьким пациентам», — отметил директор по продукту проекта «Мой дом онлайн» Алексей Шильников.

Если таракан попал к человеку в ухо, выбраться тем же путём он не сможет: вместо этого он будет скрестись, повреждая барабанную перепонку. Это не только болезненно, но и потенциально опасно — таракан может занести туда инфекцию. В случае если насекомое всё же проникло в ухо, не стоит пытаться достать его самостоятельно. Нужно как можно скорее обратиться к врачу — только специалист сможет оценить повреждения и убедиться, что в ухе не осталось частичек таракана.

Почему в квартире могут появиться тараканы

1. Из-за грязи в квартире

Тараканы действительно часто появляются в грязных квартирах, где плохие санитарные условия и немало щелей. Существенно «облегчают» заселение квартиры тараканами неубранные остатки еды, скопления пищевых отходов, бытового мусора и отходов жизнедеятельности домашних животных, добавил Михаил Алексеев из Федерального научного центра гигиены. В такой ситуации оказалась Оксана: ей в наследство от бабушки досталась двухкомнатная квартира в старой пятиэтажке. Последние годы бабушка не ладила с родственниками и не пускала никого к себе, поэтому Оксана не подозревала, в каких условиях та живёт. Выяснилось, что в ужасных: по виду в квартире не убирались не менее года, на столах лежали грязные тарелки с остатками испорченной еды, а в углах валялись скомканные упаковки от продуктов. Судя по всему, бороться с тараканами (которым всё это пришлось по душе) пенсионерка совсем не пыталась: при виде Оксаны они даже не пытались убежать. Однако незваные гости могут появиться и в чистых квартирах.

2. Их можно занести в дом с товарами из магазина

Например, их можно принести с собой из магазина. Хоть это и противоречит санитарным нормам, этих насекомых можно встретить в самых разных торговых точках. Ещё больше их на складах, поэтому курьерская доставка может привезти вам не только долгожданную покупку, но и незваных гостей. С такой ситуацией столкнулся Кирилл, заказав себе новое компьютерное кресло. Когда курьер привёз товар, он вскрыл коробку и заметил, что из неё быстро выбежало какое-то насекомое. Кирилл быстро среагировал и прихлопнул его — как оказалось, вместе с креслом ему привезли таракана.

«Я всерьёз думал о том, чтобы оформить возврат, потому что такие "бонусы" мне совсем не нужны. Решил, что так и сделаю, если найду ещё одного таракана. Тщательно осмотрел коробку и каждый пакет с деталями — к счастью, больше никого не заметил. Но на всякий случай сходил за ловушками и дихлофосом», — рассказал Кирилл.

3. Их можно занести в квартиру из отеля, общежития, из дома гостей и так далее

Ещё тараканов можно привезти из отеля или общежития вместе с вещами. Именно так началась долгая борьба с тараканами в квартире Анны: они появились после того, как её сын вернулся на лето из студенческого общежития. Судя по всему, несколько насекомых заползли в сумку с грязной одеждой. Заметили их не сразу, а только через несколько недель. «Мы живём в частном деревянном доме, который построили ещё мои родители. Идеальное место для прусаков (одно из названий таракана. — Прим. "Секрета"): есть погреб, много щелей в полу и стенах, прячься, где хочется. Пока выводили их, намучились, пришлось даже вызывать специалистов, потому что своими силами справиться не смогли», — поделилась Анна. Помимо этого, можно неудачно сходить в гости к людям, у которых уже завелись тараканы, и вернуться с ними к себе. Или такие гости могут прийти к вам, не зная, что несут на одежде или в сумке прусаков.

4. Они могут пробраться в вашу квартиру из подъезда или от соседей

Также тараканы могут приползти к вам в квартиру от соседей, из подвала или подъезда. «Наличие в квартире достаточного количества убежищ, легкодоступных источников пищи и воды способствует интенсивному размножению тараканов и постепенному распространению по другим помещениям (квартирам), например, через вентиляционную систему, по трубам системы водоснабжения, по мусоропроводам и другим путям передвижения», — уточнил Михаил Алексеев. Жить с не самыми чистоплотными соседями пришлось Анастасии. Мужчина из квартиры напротив постоянно пил, устраивал шумные гулянки и, судя по внешнему виду, не любил чистоту. «Из его квартиры постоянно воняло, другого слова для этого нет. Я там не была, но не могу даже представить, до чего надо довести квартиру, чтобы появился такой запах», — рассказала Анастасия. На запахе проблемы не закончились: в антисанитарных условиях ожидаемо завелись тараканы, которые не давали спокойно жить соседям.

«Один раз я шла домой с пакетами, открыла дверь в свою квартиру и увидела, как в проём прошмыгнул таракан. Я бросила сумки на пол и кинулась за ним, потому что только недавно смогла в очередной раз избавиться от этой гадости. Таракана я раздавила — ценой кучи испорченных продуктов, которые разбились или помялись, когда я швырнула сумки», — сказала она.

Соседи с тараканами не обязательно должны жить рядом с вами: по вентиляционным шахтам насекомые смогут пробраться в любое место, даже через несколько подъездов.

«Если в доме существует мусоропровод и за ним никто не следит (мусорокамеру и ствол мусоропровода нужно обрабатывать от насекомых) — это также может стать проблемой и причиной возникновения тараканов», — добавил врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин.

Как понять, что в квартире завелись тараканы

Первый признак — это мелкие тёмные шарики на посуде, обоях, полках на кухне, а также в любых местах, где есть вода и еда, рассказал Николай Дубинин. Эти следы — продукты жизнедеятельности тараканов.

На появление прусаков указывают также погрызенные продукты и другие предметы — например, переплёты книг, кожаные изделия, а также комнатные растения.

Ещё таракана можно встретить лично: обычно они выходят ночью, но если их развелось много, они могут показаться на глаза и днём, уточнил Михаил Алексеев.

В большинстве случаев они всё же предпочитают прятаться, пока в квартире светло.

Как бороться с тараканами

Алгоритм действий Независимо от того, как тараканы появились в квартире, уничтожают их всегда одинаково — с помощью инсектицидных средств. Они могут быть разными: к ним относят клеевые ловушки, пищевые приманки, приманочные станции, концентраты эмульсии, суспензии, средства в аэрозольной упаковке, дусты, порошки или лаки. Однако происхождение тараканов влияет на алгоритм действий — просто облить всё ядом недостаточно. Вот что нужно делать.

Если тараканы завелись в грязной квартире

1. Убрать еду и воду, доступные для тараканов. Прибраться

В первую очередь нужно убрать все источники питания и воды для тараканов, а также привести квартиру в порядок. Именно с этого и начала Оксана, пытаясь вернуть квартиру в нормальное состояние. «Уборка заняла почти неделю, настолько всё было плохо. В процессе мы решили, что будем делать капитальный ремонт, поэтому сразу обрывали обои, а также снимали полы и двери. Затем встал вопрос, что делать с тараканами. Их было так много, что мы решили даже не пытаться травить их самостоятельно, поэтому вызвали дезинсекторов», — рассказала она.

2. Вызвать дезинсекторов и подготовиться к их визиту

Компания, которая будет травить тараканов, должна сперва осмотреть помещение и рассказать заказчикам, как подготовить его к обработке, отметил руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков. «Из помещения нужно убрать личные вещи — зубные щётки, трусы, полотенца. Всё это нужно упаковать в чистые пакеты. Грязное всё простирать. Если тараканы есть в мебели, в кровати, в кухонных шкафах, где-то ещё — всё освободить, вытащить все вещи, чтобы можно было продезинфицировать все труднодоступные участки, входные коммуникации», — пояснил он.

3. Потравить тараканов

После этого приедет специалист, который обработает помещение специальной химией. Это займёт около часа — всё зависит от того, какой способ обработки он выберет. Если вы решили травить тараканов самостоятельно, нужно купить экипировку, которая защитит кожу, глаза и внутренние органы от попадания частиц аэрозоля, а также изучить инструкцию работы с химическими пестицидами. Важно иметь при себе аптечку, если вы вдруг отравитесь, добавил Алексей Меньшиков. Каждое инсектицидное средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, уточнили в Роспотребнадзоре . Его можно проверить в специальном реестре . А вот обычные липкие ловушки тут не помогут. С их помощью получится поймать порядка 10% тараканов, остальные продолжат размножаться. Нужно обработать внутренние полости, узлы, участки шкафов, периметр плинтусов, места за шкафами — все труднодоступные участки, где насекомые чаще всего прячутся, гнездятся и размножаются. Важно: избавление от живых тараканов не решит проблему, потому что в квартире могут оставаться личинки, из которых вскоре появятся новые насекомые.

Если тараканы пришли от соседей

Аналогичным алгоритм действий будет, если вы принесли тараканов с покупками или вещами. Однако они не помогут, если насекомые приползли от соседей — скоро они вновь вернутся в вашу квартиру, и всё придётся начинать заново. Если тараканов развели не вы, надо обрабатывать не только свою квартиру, но и квартиру соседей, из которой они ползут. Сделать это надо в двух помещениях одновременно (в один день) или в течение 2–4 дней подряд. Если интервалы будут больше, то особого эффекта от такой обработки не будет.

«Перед началом проведения профессиональной обработки от тараканов в конкретной квартире рекомендуется оповестить жильцов соседних квартир о предстоящей дезинсекции (в первую очередь, при использовании инсектицидных средств, образующих пары или аэрозоли). Одновременно можно узнать о наличии/отсутствии тараканов на жилплощади соседей, чтобы провести совместную дезинсекцию и увеличить её эффективность», — добавил Михаил Алексеев.

Если собственник «нехорошей квартиры» отказывается травить тараканов, на него можно пожаловаться в Роспотребнадзор , потому что закон обязывает его поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. Конечно, такие люди могут просто игнорировать любые требования. Тогда соседи могут скинуться на обработку «нехорошей квартиры», если собственник согласится пустить к себе дезинсекторов. Если этот вариант тоже не подходит, нужно максимально изолировать свою квартиру от соседских тараканов. Для этого необходимо закрыть вентиляционную шахту от насекомых, не нарушая циркуляцию воздуха. Отверстия обычных сеток, которые устанавливают за стандартными пластиковыми решётками, диаметром целых четыре миллиметра — в них таракан сможет пролезть без проблем. Благодаря строению тела они могут складываться и проползать в самые узкие щели. Чтобы решить эту проблему, можно использовать органзу — тонкую ткань в мелкую ячейку.

Если прикрепить кусок такой ткани к вентиляционной шахте без щелей, тараканы пролезть не смогут. Ещё стоит герметизировать стыки труб и других коммуникаций. В этом поможет цементный раствор или монтажная пена (последнюю рекомендуют не все специалисты по обработке, отмечая, что тараканы могут её прогрызть). Узнать, нужна ли герметизация, просто — нужно лишь покачать трубу рукой. Если она движется, значит, у стыков есть щели, в которые могут заползти тараканы. Также важно проверить, есть ли сквозные розетки с соседями или щели на входной двери. Такие розетки стоит демонтировать и замазать отверстия шпатлёвкой, а на двери поменять уплотнитель. На окна же рекомендуют установить москитные сетки, которые плотно прилегают к раме. Иначе летом тараканы смогут попасть в квартиру через окно, поднявшись по фасаду здания. 1000-5000 рублей — средняя стоимость обработки от тараканов в однушке в Москве

Если тараканы приползли из подвала или мусоропровода

Как и в случае с миграцией тараканов от соседей, избавиться от тараканов не получится, если обрабатывать от них только свою квартиру. В таком случае надо обратиться в управляющую компанию с заявлением о необходимости провести работы в подвале, мусоропроводе и подъездах, отметил директор по продукту проекта «Мой дом онлайн» Алексей Шильников.

Согласно Жилищному кодексу РФ, УК обязана организовать дезинсекцию в срочном порядке. Опасна ли дезинсекция Современные инсектициды безопасны для людей (и даже детей) и животных. Можно вернуться в квартиру вскоре после обработки, но не находиться там во время самого процесса. Если тараканов травят профессионалы, все должны покинуть помещение, пока те не закончат.

Если вы решили бороться с тараканами самостоятельно, но выбрали профессиональные средства, то оставаться в помещении может только тот человек, который выполняет обработку от насекомых. Он должен использовать средства защиты и соблюдать инструкцию, а после обработки сразу же уйти. Различные ловушки, гели и порошки полностью безопасны для человека. Их можно использовать, не покидая квартиру, в том числе не увозя оттуда детей или животных.

Когда можно вернуться в квартиру после дезинсекции

Если в ход пошли профессиональные средства, должно пройти примерно два часа, чтобы химия кристаллизовалась и начала действовать, отметил руководитель департамента «Производственный контроль» Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Посмотреть точный срок, после которого безопасно вернуться в квартиру, можно в инструкции по применению для каждого инсектицидного средства, уточнил Михаил Алексеев. В памятке Роспотребнадзора по Калужской области сказано , что жильцам разрешено вернуться не менее чем через 12 часов после обработки. В некоторых случаях этот срок может увеличиться до 24 часов.

Как долго проветривать квартиру после обработки от тараканов

Всё зависит от вещества, которое использовали для борьбы с прусаками. Точное время, в течение которого нужно проветривать квартиру, опять же можно посмотреть в инструкции по применению. В любом случае, будь это обычная обработка дихлофосом или обработка инсектицидом, проветривать помещение нужно не менее 45–60 минут. После обычной обработки с использованием гелей, порошков, мелков, клеевых лент и ловушек от тараканов проветривание вообще не требуется. Нужно ли убираться в квартире после обработки от тараканов После дезинсекции стоит провести влажную уборку с моющими средствами, подчеркнул Михаил Алексеев.

«Инсектицидное средство удаляют с поверхностей, где оно может иметь контакт с человеком или пищевыми продуктами (например, рабочие поверхности столов, шкафов, полки, подоконники), а затем моют эти поверхности мыльно-содовым раствором. Прочие поверхности подлежат уборке только после гибели всех тараканов или окончания срока действия средства», — пояснил он.

В инструкции всегда указывают, куда средство нельзя наносить. Например, одни инсектициды портят внешний вид лакированных поверхностей, а другими нельзя обрабатывать мебель. В таком случае её надо накрыть полиэтиленовой плёнкой. Как понять, что тараканы ушли О том, что дезинсекция прошла успешно, в первые дни скажут трупы насекомых при генеральной уборке, отметил Алексей Меньшиков.