Полезные лайфхаки для дома
Поддерживать порядок в доме бывает не так-то и просто. Однако жизнь становится легче, когда знаешь лайфхаки.
Это небольшие хитрости, которые позволяют облегчить ту или иную задачу.
Видео дня
Подобных советов на просторах сети можно найти сотни, а может даже и тысячи. Правда не всегда они действительно эффективные. Поэтому мы собрали те лайфхаки, которые реально работают.
Полезные бытовые лайфхаки
Будь то квартира или дом, в нем есть места, где поддерживать чистоту и порядок особенно сложно. Кто-то не знает, как отстирать кухонные полотенца, кто-то не может отмыть унитаз, а кто-то не поймет, как лучше сделать ремонт. Для всего этого есть свои лайфхаки. Ну а сейчас разберем маленькие хитрости, которые упростят нашу жизнь в самых разных ситуациях:
- Магнит на ручке молотка – на него будет удобно цеплять гвозди, чтобы они всегда были под рукой;
- Бутылка в горшке с цветком. Вставьте емкость, наполненную водой, горлышком в землю – это отличный способ полива, который не требует регулярного контроля;
- Крышка от пластикового стаканчика на ручке кисточки – это обезопасит руки и пол от брызг и потеков краски во время ремонта;
- Щипцы для мяса не по назначению – с помощью этого инструмента будет гораздо легче отжать сок из цитрусовых плодов;
- Вторая жизнь для ключей от алюминиевых банок. С их помощью можно организовать удобную систему хранения. Верхнее отверстие надевается на одну вешалку, а нижнее – на вторую. Так пространство в шкафу будет использоваться более рационально;
- Хранение брюк на крючках для душа. Это еще одна возможность сэкономить место в шкафу и разместить большое количество брюк;
- Органайзер для вещей из старой теннисной ракетки. В сетку можно вплетать разные украшения, чтобы они не терялись;
- Пластиковый бордюр на стенах гаража. Такое решение позволяет обезопасить автомобиль от случайного столкновения с препятствием;
- Коробок от одноразовых салфеток можно использовать для хранения целлофановых пакетов;
- Скребок для окон в борьбе с шерстью животных. Питомец в доме повсюду оставляет свою шерсть. Хозяева прекрасно знают, как тяжело убирать ее с ковров и ковровых покрытий. На это можно убить целый день и не добиться желаемого успеха. Поможет убрать все волосы с ковра обычный скребок для окон;
- Латексный уплотнитель, чтобы ковровое покрытие не скользило. Достаточно нанести небольшую полоску по периметру, чтобы покрытие перестало скользить.
Обустройство дома
От хитростей помогающим в разных ситуациях, переходим к лайфхакам, которые помогут сделать дом уютнее. Конечно, лучше купить новый декор или элементы мебели. Но не всегда на это есть деньги, тем более, что из подручных средств иногда получается результат ничем не хуже:
- Если нет возможности купить детскую кровать, то ее можно сделать из старого стола. Для этого его переворачивают вверх ножками и кладут на обратную сторону столешницы матрас. Бортики делаются из веревки (каната), натянутой на ножки. Также на них можно повесить балдахин;
- Из ненужных детских бутылочек можно сделать оригинальные вазы. Для этого их всего лишь нужно разукрасить;
- Красивые флаконы из-под духов также можно использовать в виде небольшой вазочки для цветов;
- Зубные щетки можно хранить, подвесив их при помощи прищепок – отличная альтернатива стаканчику или подставке;
- Если стол может превратиться в детскую кроватку, то детский манеж может совершить обратное преображение.
На самом деле полезных лайфхаков очень много, но даже если все они работают и очень вам понравились, то не спешите их всех сразу пробовать. Если это будет несколько житейских хитростей, выглядеть они будут оригинально, но если по всей квартире будут встречаться лайфхаки из интернета, то жилье будет выглядеть захламленным.