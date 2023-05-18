Как подготовить дачу к летнему сезону

Открывается дачный сезон и к концу мая школьники и дошколята поедут на дачи в компании бабушек или родителей.

© Eva.ru

К летним месяцам на природе нужно правильно подготовиться, особенно если зимой на загородному участке вы не бывали.

Видео дня

Генеральная уборка дома

Первым делом важно как следует убраться в самом доме. Открыть окна, собрать пыль, сделать влажную уборку. Если дом пустовал с осени, в нем могли поселиться непрошенные гости — к примеру, грызуны, отходы жизнедеятельности которых могут стать причиной серьезных заболеваний. Поэтому не допускайте в дом маленьких детей до того, как произведете уборку. А сами вооружитесь резиновыми перчатками и галошами — так вы обезопасите себя. Тщательная уборка и проветривание дома необходимы. Также помещение важно прогреть, ведь потеплело только недавно. Затопите печь или включите электрический камин.

Проверить забор и ворота

Если вы переезжаете на дачу с детьми или домашними животными, убедитесь, что забор, ворота и калитка остаются целыми. За полгода там могли появиться дыры или что-то прохудилось. А от этого зависит безопасность малышей и домашних любимцев.

Безопасные грядки

Если на даче вы выращиваете овощи и зелень, важно также позаботиться о безопасном земледелии, чтобы не навредить детям и животным. Заранее сделайте ограждение, чтобы малыши не начали гулять с растениями, а также сведите к минимуму использование химикатов.

Если же вы планируете заниматься исключительно цветами и кустами, имейте в виду, что среди декоративных растений немало ядовитых. Рута может привести к ожогами, сок лютиков вызывает слепоту, бузина наградит болью в животе, олеандр содержит опасные для здоровья сердечные гликозиды, и это только малая часть. Так что прежде чем разводить клумбы, уточните, так ли безопасны выбранные растения, как кажется на первый взгляд.

Колодец и погреб

Героиня Льюиса Кэрролла провалилась в кроличью нору, и за городом есть вполне реальный шанс с успехом воплотить в жизнь свою вариацию сказки. Колодец, бассейн, подвал или погреб — все потенциальные места приключений должны быть закрытыми, если на участке озорные дети или любопытные животные. Проверьте, нет ли опасности после зимы.

Безопасность в песочнице

Личная песочница, установленная во дворе — прекрасный досуг. Однако есть свои нюансы. Находясь на городских площадках, мы имеем обыкновение следить за детьми и точно не упустим момент, когда забывший обо всем ребенок начнет облизывать руки после песочницы. А вот на даче правила безопасности не мудрено и забыть, и после песка озорники бросятся в кусты клубники и будут таковы. А ведь песок — источник гельминтов. Так что хотя бы озадачьтесь крышкой на песочницу, чтобы она в ночное время не становилась туалетом для животных. А после зимы песок и вовсе лучше сменить.

Опасные насекомые

Комары — частые гости городских поселений, однако количество «кровопийц» посреди природы будет в разы выше. Так что не стоит скупиться на запасной тюбик крема от комаров, как бы и его не оказалось мало. К тому же, на дачных участках не только они станут вашей проблемой: на природе обитают пчелы и осы, чьи укусы не только болезненны, но и грозят осложнениями. Не лишним будет напоминать детям о правилах взаимодействия с этими насекомыми, да и самим бы не плошать. Не оставлять в открытом виде сладости, на которые налетят осы, и тщательно вытирать стол на веранде.

Также стоит помнить о клещах, они особенно активны в начале лета. Старайтесь надевать закрытую одежду, когда идете в лес, а также осматривайте детей, домашних животных и себя каждый день, чтобы вовремя заметить насекомое, если ему все же удалось укусить. Вытаскивать клеща рекомендуется в медицинском учреждении, а потом сдать на анализ. Кстати, немаловажно будет заранее позаботиться о прививках, как детям, так и питомцам. Последним не помешает еще и специальный ошейник.

Противопожарная безопасность