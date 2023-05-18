Чеснок на грядке желтеет: что делать

Если у чеснока на грядке желтеют кончики перьев, это верный признак того, что культура развивается неправильно. О том, что делать в этом случае, пишет Общественная служба новостей.

© Мир24

дефицит азота,

низкая температура воздуха,

нехватка калия,

недостаточный полив,

высокая кислотность почвы,

болезни чеснока (мучнистая роса, фузариоз, белая гниль и др.),

вредители (нематоды, луковая муха, табачный трипс). Желтеть листья чеснока могут по нескольким причинам. Вот основные:

Победить недуг можно, если установить его причину.

При нехватке азота нужно обработать посадки раствором мочевины или аммиачной селитры (1 столовая ложка на 10 литров воды).

При дефиците калия необходимо использовать калимагнезию, сперфосфат или древесную золу.

Если неизвестно, от нехватки какого именно элемента страдает культура, следует использовать комплексное удобрение.

Если чеснок желтеет из-за повышенной кислотности почвы, привести этот показатель в норму можно с помощью известняка.

При поражении чеснока вредителями помогут инсектициды. Но если поражение незначительно, лучше использовать «народные» средства – отвар пижмы, крапивный отвар или раствор нашатырного спирта, которые отпугивают насекомых;

Чеснок не любит частого полива. Если нет дождей, достаточно поливать его раз в пять-семь дней.