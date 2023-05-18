Собаки, которых нужно выгуливать в наморднике и на поводке

Ветеринар Маргарита Наумова рассказала, что существуют две породы собак, которые нужно выгуливать только в наморднике и на поводке: американский стаффордширский терьер и кавказская овчарка. По ее словам, оба питомца способны проявить агрессию к чужакам, сообщает NEWS.ru.

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«Первой породой собак, которую необходимо выгуливать в наморднике и на поводке, является американский стаффордширский терьер. Они очень любят своих хозяев, но часто агрессивны по отношению к другим собакам и людям. Вторая порода — кавказская овчарка», — подчеркнула Наумова.

Она отметила, что эта порода защитнически настроена и проявляет агрессию, если чувствует угрозу своей семье или территории.