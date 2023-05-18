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Агроном Кузьмицкая рассказала, как правильно сажать лук

Кандидат сельскохозяйственных наук Галина Кузьмицкая рассказала, как правильно высадить лук весной в открытый грунт, чтобы собрать большой урожай осенью.

Агроном рассказала, как правильно сажать лук
© Вечерняя Москва

По ее словам, в первую очередь важно соблюдать глубину посадки — примерно 3–4 сантиметра. Лучше всего высаживать лук рядами через 10–15 см друг от друга.

Овощу необходим умеренный полив: при жаркой погоде один раз в пять дней. Также нужно регулярно рыхлить грядки и убирать сорняки.

Если земля недостаточно плодородная, лук можно подкармливать три раза за сезон, передает издание «Профиль».

Ранее эксперты рассказали, когда можно высаживать рассаду огурцов в теплицу. Это можно делать, когда температура почвы в ней будет как минимум 15 градусов тепла, хотя бы на верхних 10 сантиметрах. В ночное время температура воздуха не должна быть ниже плюс 10 градусов, передает Общественная служба новостей.

Именно поздняя весна лучше всего подходит для того, чтобы посеять некоторые культуры, какие именно — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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