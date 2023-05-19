Как уменьшить количество пыли в доме

ChatGPT дал «Клопс» несколько советов, как избавиться от пыли в квартире. Чтобы сохранять чистоту, искусственный интеллект рекомендует соблюдать десять простых правил.

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1. Регулярно убирайтесь

Необходимо время от времени чистить ковры, смахивать пыль с поверхностей и протирать полы влажной тряпкой. Это поможет удалить грязь и предотвратить её распространение.

2. Используйте пылесос с HEPA-фильтром

Такие модели улавливают мельчайшие частицы пыли и аллергенов, предотвращая их рассеивание в воздух.

3. Меняйте постельное бельё каждые семь дней

Ткань собирает пыль и аллергены, поэтому рекомендуется перестилать кровать раз в неделю или по мере необходимости.

4. Контролируйте влажность

Если в квартире слишком сухо, пыль остаётся внутри. Нейросеть советует использовать увлажнитель воздуха. Особенно актуален этот совет в холодную погоду.

5. Регулярно чистите вентиляцию и фильтры

Там тоже собирается грязь, которую необходимо периодически удалять, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и минимизировать появление пыли.

6. Уберите лишние текстильные предметы

Тяжёлые занавески, ковры или мягкая мебель задерживают мусор. ChatGPT советует минимизировать их использование или регулярно чистить, чтобы уменьшить количество пыли.

7. Не курите дома

Любителям табака советуют выходить из квартиры, чтобы не способствовать накоплению загрязнений в воздухе.

8. Постелите коврики

Половик собирает пыль и песок с обуви, которая побывала на улице, и препятствует загрязнению квартиры.

9. Не используйте ароматизаторы

Некоторые продукты с сильным запахом (свечи, духи или аэрозоли), могут содержать химические вещества, привлекающие пыль и загрязняющие воздух. Лучше заменить их на натуральные и гипоаллергенные альтернативы.

10. Не забывайте чистить жалюзи и шторы