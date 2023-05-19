Как избавиться от колорадского жука на даче

Колорадский жук считается одним из главных вредителей, которые уничтожают урожай. Люди придумали химические средства для уничтожения насекомых, однако этот способ не такой эффективный, как старый добрый ручной сбор. Об этом сообщил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

© РИА "ФедералПресс"

По словам эксперта, ничто так не поможет против колорадского жука, как ручной сбор. Он отметил, что собирать насекомых важно как можно раньше, пока самки не отложили яйца. Если жуки не сильно поедают растения, то их личинки достаточно прожорливы, чтобы уничтожить кусты «до жилок» так, что не остается ни одного листика.

Обнаружить яйцеклетки колорадского жука несложно, они располагаются на листьях и выделяются светло-оранжевым цветом. Если вместо этого вы обнаружите мелких оранжевых личинок, знайте, что они мгновенно испортят все ваши труды. Их тоже необходимо собрать руками, уточнил садовод Андрей Туманов.

Сам колорадский жук по размеру напоминает божью коровку, он светло-оранжевого оттенка, а на его надкрыльях выделяются черные полосы.

Чтобы вредитель не сбежал из банки, необходимо использовать глубокую емкость с мыльным или соляным раствором. Эксперт предупредил, что давить жуков – это не всегда эффективно, так как они могут выжить и продолжить трапезу на огороде.

Если избавиться от колорадского жука ручным методом не выходит, можно прибегнуть к народным средствам. Среди них выделяют картофельную ловушку: банка с картофелем ставится между кустами так, чтобы верх оказался на уровне земли. Края нужно смазать картофельным соком, тогда жуков приманит запах, и они окажутся в ловушке, когда заползут внутрь.