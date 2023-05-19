Как обезопасить квартиру на время отъезда в отпуск или на дачу

В сезон отпусков многие боятся оставлять надолго свое жилье без присмотра. Эксперт по домоводству Оксана Кизилашвили рассказала «Вечерней Москве», как обезопасить квартиру на время отъезда на дачу или в отпуск.

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По ее словам, перед отъездом нужно обязательно перекрыть воду. Это простое действие поможет предотвратить возможную протечку и затопление соседей.

Специалист отметила, что необходимо отключить все электроприборы из розетки, кроме холодильника, — это обезопасит от возникновения пожара из-за замыкания в проводке.

— Желательно выключать все электроприборы. Многие оставляют зарядку для телефона в розетке. Однако ее лучше выключить из сети. Она портится сама и может загореться из-за скачков напряжения, — предупредила она.

Собеседница «ВМ» посоветовала плотно закрывать шторы, чтобы предотвратить попадание солнечных лучей в комнаты.

— Солнечный свет может навредить обивке дивана. Помимо этого, может выгореть кусок ткани, которая стоит на солнечной стороне, — рассказала она.