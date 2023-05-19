Чем подкормить клубнику, чтобы получить богатый урожай

Садоводы часто сталкиваются с трудностями при выращивании клубники. Это связано с тем, что сорт растения может попросту не подходить к условиям на конкретном земельном участке, а в некоторых случаях с нехваткой питательных веществ. Какая подкормка поможет ягодам быстро завязаться, узнало издание «Утро.ру».

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По словам экспертов, клубнике во время цветения необходимы фосфор и калий. Раньше, когда не было специальных препаратов, садоводы выращивали это растение, добавляя природные компонентов, в частности, настой из одуванчиков и крапивы.

Чтобы ее приготовить, необходимо очистить растения от корней и семян, оставив лишь стебли. Дальше укладываем зелень в ведро, заливаем теплой водой, полностью покрывая ей содержимое. Закрываем ведро крышкой и оставляем на улице под солнцем. В течение дня подкормку рекомендуется время от времени помешивать.