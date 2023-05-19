Россиянам объяснили, как уничтожить колорадского жука

Борьба с колорадским жуком отнимает много сил и не всегда оказывается успешной. О том, как можно бороться с коварным насекомым, рассказал селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов в эфире "Пятого канала".

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Специалист посоветовал собирать жуков с картофеля до того момента, как они отложат яйца. Андрей Туманов напомнил, что главный вред растению приносят личинки, а не сами жуки. При этом жуков нужно собирать в банку с раствором мыла или соли, а давить их нужно подальше от огорода. Иначе выжившие могут продолжить свое дело.

Эффективным эксперт назвал опрыскивание кустов картофеля раствором горчицы. А под кустами можно разложить траву чистотела, которую нужно менять по мере засыхания.

Также Андрей Туманов советует устраивать жукам ловушки с приманкой. Для этого нужно взять банки, смазать их горлышки картофельным соком, картофель очистить и положить на дно, а сами банки прикопать на огороде так, чтобы горлышко оставалось на одном уровне с землей. Жуков будет привлекать запах свежего картофеля, но выбраться из стеклянной банки они не смогут.