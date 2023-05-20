Роспотребнадзор дал рекомендации по уничтожению осиных гнезд

Рекомендации по уничтожению осиных гнезд дали в Telegram-канале ведомства специалисты Роспотребнадзора. Они посоветовали делать это только в прохладную погоду, когда агрессивность этих насекомых снижается.

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В Роспотребнадзоре предупредили, что укусы ос опасны для людей и для животных, так как яд этих насекомых может вызывать сильные аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Для снятия гнезд из жилых зданий лучше всего обратиться к специалистам, однако, если такой возможно нет и гнезда приходится уничтожать самим, стоит придерживаться некоторых рекомендаций

Обработку гнезд лучше начинать в конце весны или в начале осени, при этом по времени лучше выбирать ранее утро или поздний вечер. Убирать гнезда необходимо только в специальной одежде, полностью закрывающей все части тела.